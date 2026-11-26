بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده لبنيامين نتنياهو عشية الانتخابات التشريعية، يُقال إنه يدرس الآن لقاء غادي آيزنكوت، رئيس حزب ياشار، المكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

لكن بحسب قناة الحدث السعودية، نقلاً عن مصدر إسرائيلي، فإن هذا اللقاء سيكون مشروطاً بتولي آيزنكوت منصب رئيس الوزراء. وتأتي هذه المعلومات في وقت تتسارع فيه مفاوضات تشكيل الائتلاف، وسط خلافات بشأن الاستراتيجية الواجب اتباعها تجاه إيران.

وبحسب المصدر نفسه، يعتزم آيزنكوت إعادة التوازن إلى العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة من خلال تعزيز الروابط مع الحزبين الأمريكيين الكبيرين، الجمهوري والديمقراطي. كما يرغب رئيس الأركان السابق في ضمان استمرار المساعدات الأمريكية لإسرائيل، وتحديد الخطوط العريضة للعلاقات مع واشنطن بالتعاون مع يائير لابيد، المرشح لتولي حقيبة الخارجية الإسرائيلية.

كان دونالد ترامب قد أشار في وقت سابق من الشهر إلى إمكانية أن يخلف آيزنكوت نتنياهو، مشددًا على وجود بعض التقارب في وجهات النظر بين الرجلين. وقال الرئيس الأمريكي آنذاك: «تحدث آيزنكوت عني بإيجابية كبيرة. وهناك بالتأكيد منافسة بينه وبين بيبي نتنياهو. سنرى».

قبل نحو أسبوعين، أفاد موقع «المونيتور» أيضًا بأن عدة شخصيات من محيط ترامب شجّعت المقرّبين من آيزنكوت على تسريع تشكيل حكومة. ويُقال إن اتصالات منتظمة تجري بين فرق رئيس الأركان السابق والدائرة المقرّبة من الرئيس الأمريكي.

أعلن آيزنكوت بنفسه استعداده للقاء ترامب إذا تلقّى دعوة، معربًا في الوقت نفسه، خلال محادثات خاصة، عن معارضته لأي تدخّل أمريكي في الحياة السياسية الإسرائيلية.

قد يشكّل الملف الإيراني، مع ذلك، أحد أبرز محاور مباحثاتهما المقبلة. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، بينما يسعى نتنياهو إلى إقناع الإدارة الأميركية باستئناف الهجوم العسكري على الجمهورية الإسلامية، يدعو آيزنكوت إلى نهج أكثر حذرًا، محذرًا من تدخل لم تُقيّم عواقبه بما يكفي.