طريق محمد دحلان إلى غزة يمر عبر أبو ظبي وواشنطن: الرجل الذي كان في السابق قياديًا بارزًا في حركة فتح ويعمل حاليًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، يعود إلى مركز النقاش حول اليوم التالي في القطاع، على خلفية العلاقات التي كوّنها في أبو ظبي والاتصالات التي يجريها مع جهات أمريكية.

دحلان لا يشغل حالياً أي منصب رسمي في السلطة الفلسطينية، لكن اسمه يُذكر مراراً وتكراراً في النقاشات حول مستقبل غزة والنظام السياسي الفلسطيني. في الخلفية، هناك أيضاً احتمال إجراء انتخابات فلسطينية، حيث يستعد دحلان لاحتمال الترشح في هذه الانتخابات.

أحد الأصول المركزية التي تُذكر في سياق دحلان هو علاقته مع دولة الإمارات العربية المتحدة. في السنوات الأخيرة، قدّمت أبو ظبي دعماً كبيراً لقطاع غزة، ودحلان، الذي يُعتبر مرتبطاً بالإمارات، يُنظر إليه من قبل جهات مختلفة كشخص يمكنه الاستفادة من هذه العلاقة أيضاً في الساحة السياسية.

يتعلق الأمر بمساعدات بمليارات الدولارات على مر السنين، شملت مشاريع وبُنى تحتية في القطاع. ومع ذلك، ينفي المقربون من دحلان أن تكون المساعدات الإماراتية تهدف إلى تمهيد طريقه السياسي، ويؤكدون أن الأمر يتعلق بمساعدات موجهة لسكان غزة.

بالتوازي، يعمل دحلان أيضًا مع واشنطن. إنه يعزز العلاقات في الولايات المتحدة من خلال شركة استشارات أمريكية، وفي هذا الإطار جرت اتصالات مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية.

الصلة بين أبوظبي وواشنطن مهمة بالنسبة لدحلان، الذي يسعى لترسيخ نفسه كشخصية يمكن أن تندمج في النظام السياسي الفلسطيني بعد الحرب. هناك احتمال أن طريق عودته إلى الساحة السياسية يمر تحديدًا عبر غزة – المكان الذي يحظى فيه بقاعدة دعم وعلاقات تم بناؤها حول المساعدات الإماراتية.

إلى جانب ذلك، ارتبط اسم دحلان أيضًا باتصالات مع جهات في رام الله. ووفقًا لمصادر في فتح، هناك احتمال أن يترشح دحلان في قائمة خاصة به، بل وينضم إلى جهات فلسطينية أخرى. إن احتمال عودته إلى الساحة السياسية يثير اهتمامًا خاصًا على خلفية العداء الطويل الأمد بينه وبين أبو مازن.

النقاش حول دحلان مرتبط أيضًا بالصراع الإقليمي على تشكيل اليوم التالي في غزة. دحلان كجزء من المحور الذي تقوده الإمارات العربية المتحدة، في مواجهة النفوذ التركي والقطري وعلاقاتهما مع حماس.

في النظام الإسرائيلي هناك من يرون في الإمارات لاعبًا يمكن أن يشارك في جهود إعادة تأهيل القطاع، وفي دحلان شخصية يمكنها توفير حلقة وصل بين الأطراف الفلسطينية والعربية والأمريكية. من جهة أخرى، من المبكر القول ما إذا كان دحلان سيصبح بالفعل الشخصية المركزية في غزة أو سيعود إلى موقع قوة في الساحة الفلسطينية.

هكذا أو هكذا، يبدو أن الخطوة أوسع من مسألة من سيسيطر على القطاع: دحلان يحاول بناء علاقات لنفسه في أبو ظبي وواشنطن، وفي الوقت نفسه الحفاظ على قنوات التواصل في الساحة الفلسطينية – خطوة قد تضعه مرة أخرى في مركز الصراع على قيادة الفلسطينيين.