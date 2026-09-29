مقربو دحلان يهاجمون تقرير "هآرتس": "عناوين سياسية بلا سياق"

رئيس الكتلة الإصلاحية في فتح، محمد دحلان، يرغب في دحض كل الادعاءات التي تُسمع في إسرائيل حول تورطه بشكل غير مباشر في الانتخابات في إسرائيل، هكذا نشر هذا المساء (الثلاثاء) المحلل للشؤون العربية بالقناة العبرية، باروخ يديد، في النشرة الرئيسية لقناة i24NEWS.

وفقًا لديمتري ديلياني، المتحدث باسم كتلة دحلان، فإنه يشير بشكل خاص إلى المقالة في صحيفة "هآرتس"، التي زعمت أن دحلان نقل إلى إسرائيل معلومة مفادها أن دحلان كان متورطًا في نقل المعلومات من السنوار، مما أدى إلى تحذير الإمارات لإسرائيل من اندلاع وشيك من جانب حماس قبل 7 أكتوبر.

مصادر مقربة من دحلان قالت لقناة i24NEWS بشأن الخبر في صحيفة "هآرتس": "العناوين كانت مبالغ فيها، مُضخّمة، في الأساس سياسية ودون سياق." متحدث دحلان، ديمتري دلياني، قال في حديث مع i24NEWS إن صحيفة "هآرتس" عرضت ادعاء دحلان من وجهة نظر المجتمع الإسرائيلي والمصالح السياسية في إسرائيل، خاصة في فترة الانتخابات.

ديلياني يحاول إبعاد دحلان عن المعرفة بالادعاء أن يحيى السنوار حذر دحلان من "زلزال قريب"، وأن التحذير الذي جاء من المجتمع الدولي، وخاصة من الإمارات، حذر من انفجار قادم من جهة قطاع غزة. وبحسب ديلياني، في صحيفة "هآرتس" اختاروا عرض الموضوع من زاوية ضيقة تتعلق بالانتخابات، وأن ذلك تم تسليط الضوء عليه نظرًا لأهميته بسبب الوزن السياسي للإمارات وعلاقاتها.