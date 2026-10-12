كونغرس أزرق: هل يمكن للديمقراطيين الفوز في الانتخابات النصفيّة؟

قبل ثلاثة أشهر فقط، وصف دونالد ترامب التصويت عبر البريد على أنه ”فاسد بطبيعته“. الآن يطلب من أنصاره أن يصوّتوا مبكرًا عبر البريد لانتخابات نصف الولاية، وذلك في إشارة إلى مدى قلق الرئيس من احتمالية خسارة المرشحين الجمهوريين إن كان في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وبالتالي إكمال ولايته مع كونغرس ديموقراطي يحاول تعطيل عمل إدارته.

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تصريحات ترامب التي تخالف موقفه طويل الأمد المعارض للتصويت عبر البريد، لا تأتي من فراغ. تحليل للجنة العمل السياسي المحافظة "أمريكيون من أجل الازدهار“ أوضحت أن هناك انخفاضًا واضحًا في حماسة المصوتين الجمهوريين للتصويت في ست ولايات مهمة، فبعضهم يريد البقاء في بيته في الثالث من نوفمبر، وبعض آخر حتى يفكّر في التصويت لمرشح ديموقراطي.

إذًا هل ممكن للديموقراطيين الفوز بأغلبيّة في الكونغرس؟

مجلس النواب

منذ الانتخابات العامة الأخيرة لم يكن للجمهوريين أغلبيّة كبيرة في مجلس النواب. حاليًا يملكون 218 مقعدًا مقابل 214 للديموقراطيين. لذلك لن يكون مفاجئًا أبدًا إذا استحوذ الديموقراطيون على أغلبيّة بعد انتخابات نصف الولاية، فهم بحاجة فقط إلى مكسب صافٍ من ثلاثة مقاعد لاستعادة الأغلبيّة.

نموذج نيت سلفر الأخير يعطي الديموقراطيين فرصة فوز بنسبة 93.1٪ في مجلس النواب، وحصولهم على 233 مقعد مقابل 202 للجمهوريين. تحليل آخر لمعهد بروكينغز يتوقع أن يكسب الديموقراطيون بين 25 و 30 مقعد إضافي.

هذه الأرقام دراماتيكية، لكنها غير محسومة. خصيصًا بسبب عمل الجمهوريين على إعادة رسم الدوائر الانتخابية (Gerrymandering) لصالحهم، ما يمنحهم بين 10 و 16 مقعدًا تقريبًا، لذلك يحتاج الديموقراطيون إلى تقدّم أكبر في الاستطلاعات مما يحتاجه الجمهوريون لضمان الاستحواذ على غالبيّة مريحة.

مجلس الشيوخ

إذا ما أردنا فهم وضع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، يجب أن ننظر إلى ولاية تيكساس. ولاية ”حمراء“ بشكل تقليدي، محافظة وفاز فيها ترامب بأريحية متقدمًا ب 14 نقطة تقريبًا على منافسته كاملا هاريس. لكن، استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر تقدّم للمرشح الديموقراطي جيمس تالاريكو على منافسه الجمهوري على المقعد كين باكستون.

تالاريكو اعتمد حملة انتخابيّة تتمحور حول الإيمان والتديّن، وذلك لاستقطاب المحافظين الذين رأوا دائمًا الجمهوريين كالخيار الأمثل لأيديولوجيتهم. التقدم بسيط ولا يزال ضمن هامش الخطأ، لكنه يوضح مدى قلق الحزب الجمهوري حتى في معقله.

الأمر لا يقتصر على تيكساس، وإنما بحسب استطلاع نيويورك تايمز/سيينا في 5 ولايات فاز فيها ترامب بأريحية في الانتخابات العامّة عام 2024، المرشحون الديموقراطيون يتقدمون أو يتعادلون مع منافسيهم الجمهوريين.

لكن من المهم أن نوضح الصورة كاملة. لأنه مقابل هذه المعطيات في ”الولايات الحمراء“، يبدو أداء الديموقراطيين أضعف من المتوقع في ولايات يُفترض أنها مضمونة لهم. ففي ولاية مين، التي صوّتت لكامالا هاريس، تتقدم السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز على منافسها الديمقراطي تروي جاكسون بثلاث نقاط. وفي مينيسوتا يبدو السباق أقرب مما كان متوقعًا.

يطرح المراقبون لذلك عدة تفسيرات، وهي أن غضب الناخبين من الوضع الاقتصادي، ولا سيما ارتفاع أسعار الوقود في ظل الحرب مع إيران، أشد وطأة في الولايات الريفية منه في المدن. ثانيًا، الناخبين الديموقراطيين في الولايات الزرقاء يوجّهون جزءًا من استيائهم إلى قياداتهم المحلية لا إلى ترامب وحده.

لذلك وجب أخذ الأمور في سياقها، كذلك لأن فقط ثُلث المجلس (35 مقعدًا) تجري فيهم انتخابات، وليس كل المجلس. حاليًا الجمهوريون يملكون 53 مقعدًا مقابل 47 للديموقراطيين، أي أنهم بحاجة إلى مكسب صافٍ من 4 مقاعد ليصلوا إلى 51 (لأن صوت الترجيح في حال التعادل يكون لرئيس المجلس وهو نائب الرئيس الأمريكي جي دي ڤانس).

هذه المعطيات تجعل من الصعب على الديموقراطيين أن يستحوذوا على أغلبيّة مجلس الشيوخ، لكن لا شك أن الأمر ممكن، وممكن جدًا.

ماذا سيعطي ذلك للديمقراطيين؟

في حال فوز الديموقراطيين بمجلس النواب فقط، وهو السيناريو الأرجح، سيمكنهم ذلك من استدعاء مسؤولين في الإدارة الأمريكية وإجبارهم على الإجابة عن أسئلة، منها سيكون حول العملية العسكرية في إيران.

كما وسيمكنهم التأثير على كل قانون يتعلّق في الميزانية والتمويل، فهذه القوانين تحتاج إلى المرور في المجلسين. لا شك أن عندها بإمكانهم وضع شروط على التمويل والميزانيات، منها حول الحرب ومساعدة الحلفاء في الشرق الأوسط.

هناك أمور أخرى سيمكنهم فعلها مثل محاولة عزل ترامب مجددًا، لكن ذلك يحتاج إلى المرور في مجلس الشيوخ بأغلبيّة كبيرة حتى يحصل، لذلك يبقى إشكاليًا.

السيناريو الذي يمكن اعتباره ”كابوس“ لإدارة ترامب هو الاستحواذ على مجلس النواب ومجلس الشيوخ. عندها سيستطيع الديموقراطيون التحكم بجدول أعمال مجلس الشيوخ ورئاسة لجانه، ومنها لجنة العلاقات الخارجيّة.

لهذا السيناريو أن يؤثر بشكل مباشر على استمراريّة العمليات العسكريّة في إيران، خصيصًا في حال كان هناك أغلبيّة لقانون ”صلاحيات الحرب“ الذي يطالب بوقف العمليات، وكذلك ربط ميزانية الدفاع بقيود على العمليات العسكريّة.

فضلًا عن ذلك، سيكون للديموقراطيين الصلاحية بالنظر في صفقات السلاح لإسرائيل ودول الخليج، وبذلك القدره على تأخيرها أو الضغط سياسيًا لتعطيلها.

لا شك أن لهذه الصلاحيات سيكون تأثير كبير على عمل البيت الأبيض، لكن التأثير يكون محدودًا في أغلب الأحيان نظرًا إلى قدرة الرئيس على استخدام حق النقض (الڤيتو) وكسره يحتاج إلى ثلثي المجلسين، كما وأن معظم التشريعات في مجلس الشيوخ ما زالت تحتاج إلى 60 صوتًا لتجاوز التعطيل (الفيليبستر).

بالخلاصة، نتائج الانتخابات النصفيّة ستكون حاسمة ومهمة لإدارة ترامب للعامين القادمين، لكن ذلك لا يعني تعطيل عمل البيت الأبيض بالكامل. الرئيس في الولايات المتحدة لديه صلاحيات كثيرة غير موجودة في أنظمة ديموقراطيات أخرى، ولكن ترامب يريد أن يضمن ألا يصعّب الديموقراطيون عمله في آخر عامين في آخر ولاية له.

وكما أظهر عام 2006، حين انتزع الديمقراطيون الكونغرس احتجاجًا على حرب العراق ثم عجزوا عن وقفها، يستطيع الكونغرس أن يعاقب الرئيس على الحرب، لكنه نادرًا ما يستطيع إيقافها.