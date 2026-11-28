في محطات معيّنة من التاريخ، لم يعد العلم أداةً لتحسين حياة الإنسان، بل تحوّل إلى أداة لإيذائه، ليس فقط في المختبرات السرية للأنظمة الدكتاتورية، بل أيضًا في الديمقراطيات الغربية، بموافقة رسمية وباسم «التقدّم». لم يكن الأشخاص الذين خضعوا لهذه التجارب يعلمون دائمًا أنهم جزء منها. مات بعضهم، وأصيب آخرون بأضرار دائمة، ولم يكتشف بعضهم الحقيقة إلا بعد عقود. هذه ليست قصص رعب خيالية، بل حالات موثّقة تجاوز فيها العلم حدوده بخطوة.

الوحدة 731: منشأة تجارب وحشية تحت ستار مصنع للأخشاب

بين عامَي 1936 و1945، أدار الجيش الياباني في منشوريا المحتلة الوحدة 731، وهي منشأة سرية لأبحاث الحرب البيولوجية بقيادة الجنرال شيرو إيشي. وكان العاملون يطلقون على الضحايا، الذين كانوا في معظمهم صينيين، إضافةً إلى كوريين وروس وغيرهم، اسم «ماروتا» (جذوع الأشجار)، تمويهًا لحقيقة أن المنشأة كانت تُقدَّم رسميًا على أنها مصنع للأخشاب. ولقي ما لا يقل عن 3,000 شخص حتفهم داخل المنشأة نفسها في تجارب مباشرة.

من بين التجارب القاسية التي أُجريت في المنشأة:

• تجارب البرد: وُضع سجناء في الخارج في برد قارس حتى تجمّدت أطرافهم، ثم حاولوا إذابتها بطرق مختلفة (الماء الساخن، والنار، والتدليك) لمعرفة كيفية علاج إصابات الجنود بقضمة الصقيع.

• حجرات الضغط: أُدخل سجناء إلى حجرات تحاكي ظروف الارتفاع الشاهق جدًا (كما في طائرة على ارتفاع بالغ)، إلى أن انهارت رئاتهم أو أوعيتهم الدموية.

• البتر والعمليات الجراحية: بُترت أطراف دون تخدير لدراسة النزيف والبقاء على قيد الحياة، أو لتشريح الأعضاء الداخلية في الوقت الفعلي بعد العدوى بالأمراض.

• الأسلحة الكيميائية: اختُبرت غازات سامة ومواد كيميائية على السجناء.

خارج المنشأة، نفّذت الوحدة أيضًا هجمات بيولوجية متعمّدة على مدن وقرى في الصين، تراوحت بين نشر البكتيريا والبراغيث المصابة وتسميم الآبار. ووفقًا للتقديرات التاريخية، تسبّبت هذه الهجمات في وفاة ما بين 200,000 و300,000 شخص إضافي.

بعد الحرب، منحت الولايات المتحدة إيشي والعديد من رجاله حصانة كاملة مقابل المعلومات. وواصل معظمهم مسيرتهم العلمية في اليابان. أما إيشي نفسه فلم يُحاكم قط.

مشروع MKUltra: عندما حاولت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية السيطرة على العقل

بين عامَي 1953 و1973، أدارت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مشروع إم كيه ألترا، وهو برنامج ضمّ ما لا يقل عن 149 مشروعًا فرعيًا في 80 مؤسسة، بهدف تطوير تقنيات السيطرة على العقل وغسل الدماغ والاستجواب.

في إطار المشروع، حقن العملاء المشاركين في التجربة بعقار إل إس دي دون علمهم، وأجروا تجارب في التنويم المغناطيسي والصدمات الكهربائية والعزل الحسي الشديد. ومن أكثر الحالات توثيقًا حالة الدكتور فرانك أولسون، وهو عالم في مشروع الأسلحة البيولوجية التابع للجيش. في نوفمبر 1953، تقرر «اختبار» عقار إل إس دي عليه دون علمه. وبعد تسعة أيام، سقط من نافذة فندق في نيويورك وتوفي. وعلى مدى 22 عامًا، زعمت السلطات أن الأمر كان انتحارًا. ولم تعترف وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بتورطها إلا في عام 1975.

دُمّرت معظم وثائق المشروع عام 1973. وكُشف عمّا تبقّى منها أساسًا خلال تحقيقات الكونغرس في منتصف سبعينيات القرن العشرين. وكان بعض العلماء الذين وقفوا وراء المشروع علماء نازيين حصلوا على رعاية الولايات المتحدة في إطار عملية مشبك الورق.

التجارب في غواتيمالا: عدوى متعمدة «من أجل البنسلين»

بين عامَي 1946 و1948، موّلت هيئة الصحة العامة الأمريكية والمعاهد الوطنية للصحة سلسلة من التجارب في غواتيمالا. وكان الهدف المعلن هو اختبار فعالية البنسلين في الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيًا وعلاجها، ودراسة طرق العدوى والتشخيص. لكن الباحثين أصابوا عمدًا أكثر من 1300 شخص بالزهري والسيلان ومرض آخر منقول جنسيًا يُسمّى القرحة الرخوة. وشارك في الدراسات المختلفة نحو 5500 شخص إجمالًا. وكانت الفئات المختارة في معظمها ضعيفة ومحرومة من الحماية: سجناء وجنود من الرتب الدنيا وعاملات في الجنس ومرضى نفسيون.

كانت الأساليب مباشرة وصادمة. في البداية، حاولوا نقل العدوى بواسطة عاهرات مصابات أُحضرن إلى السجناء. وعندما لم ينجح ذلك بما يكفي، انتقلوا إلى حقن البكتيريا مباشرة، وفرك المادة المعدية على جروح أُحدثت في الجلد، بل وحتى الحقن في العمود الفقري في بعض الحالات. ولم يتلقَّ بعد ذلك سوى نحو نصف المصابين أي علاج بالبنسلين.

ظلت القضية سرية لأكثر من 60 عامًا. ولم تُكشف إلا في عام 2010، عندما عثرت باحثة أمريكية على الوثائق في الأرشيف. اتصل الرئيس باراك أوباما برئيس غواتيمالا واعتذر باسم الولايات المتحدة. وحتى اليوم، تُعدّ هذه القضية واحدة من أبرز الحالات التي استخدمت فيها دولة ديمقراطية سكان دولة أخرى في تجربة بهذه القسوة.

تجربة ميلغرام للطاعة: إلى أي مدى قد يذهب الشخص «العادي»؟

في عام 1961، بدأ عالم النفس ستانلي ميلغرام من جامعة ييل سلسلة من التجارب التي هدفت إلى الإجابة عن سؤال واحد مقلق: هل يستطيع الأشخاص «العاديون» ارتكاب أفعال قاسية لمجرد أن شخصًا ذا سلطة أمرهم بذلك؟

اعتقد المشاركون في التجربة، وهم رجال «عاديون» من نيو هيفن ومحيطها، أنهم يشاركون في دراسة عن التعلّم والذاكرة. جلسوا في غرفة، وطُلب منهم إعطاء «صدمات كهربائية» لشخص آخر (كان في الواقع ممثلًا) كلما أخطأ في الإجابة عن سؤال. بدأت الصدمات ضعيفة ثم ازدادت شدتها تدريجيًا. وكانت على اللوحة علامات واضحة: «ألم خفيف»، و«ألم شديد»، و«خطر: صدمة حادة»، وأعلى مستوى هو «450 فولت».

صرخ الممثل، وتوسّل، وركل الجدار، ثم صمت. سمع المشاركون في التجربة كل شيء. تصبّب كثيرون منهم عرقًا، وارتجفوا، وضحكوا ضحكًا عصبيًا، أو توسّلوا للسماح لهم بالتوقف. لكن في كل مرة ترددوا فيها، كان الباحث الذي يرتدي معطفًا أبيض يقول لهم بنبرة هادئة وحازمة: «تقتضي التجربة أن تواصل» أو «ليس لديك خيار، عليك أن تواصل».

كانت النتيجة صادمة: استمر نحو 65% من المشاركين حتى أعلى مستوى، وهو 450 فولتًا، رغم اعتقادهم بأنهم قد يقتلون الشخص الذي أمامهم. كرر ميلغرام التجربة بصيغ مختلفة، وكانت النتائج متشابهة.

كشفَت التجربة عن حقيقة قاسية بشأن الطبيعة البشرية: معظم الناس لا يحتاجون إلى أن يكونوا ساديين ليرتكبوا أفعالًا قاسية. أحيانًا تكفي سلطة علمية ومعطف أبيض وشعور بأن «شخصًا آخر يتحمل المسؤولية». وقد تعرضت التجربة لانتقادات أخلاقية شديدة، وغيّرت إلى الأبد قواعد البحث في علم النفس. ولا تزال حتى اليوم تُعدّ واحدة من أهم التجارب وأكثرها إثارة للقلق في تاريخ العلوم الاجتماعية.

تجربة سجن ستانفورد: حين يستولي الدور على الإنسان

في أغسطس 1971، أجرى عالم النفس فيليب زيمباردو من جامعة ستانفورد تجربة هدفت إلى دراسة تأثير اكتساب السيطرة والسلطة على السلوك البشري. اختير 24 طالبًا يتمتعون بصحة جيدة واستقرار نفسي من بين عشرات المتقدمين، وقُسّموا عشوائيًا إلى «حراس» و«سجناء». وأُنشئ السجن في قبو مبنى علم النفس بالجامعة.

تلقى السجناء ملابس مهينة، وأرقامًا بدلًا من الأسماء، وكُبّلت أرجلهم. أما الحراس فتلقوا زيًا موحدًا، ونظارات شمسية داكنة (لمنع التواصل البصري)، وحرية شبه مطلقة في وضع القواعد. وقد تولّى زيمباردو نفسه دور «مدير السجن».

ما حدث بعد ذلك كان سريعًا ومخيفًا. في غضون يوم أو يومين، بدأ السجّانون بإذلال السجناء ومعاقبتهم وإساءة معاملتهم. كانوا يوقظونهم في منتصف الليل، ويجبرونهم على أداء تمارين بدنية مهينة، ويحرمونهم من النوم واستخدام المرحاض، ويبتكرون أساليب عقاب جديدة. أما السجناء، فبدأوا يُظهرون علامات ضيق نفسي شديد، تراوحت بين البكاء ومحاولات التمرّد التي قُمعت بسرعة.

كان من المقرر أن تستمر التجربة أسبوعين، لكنها أُوقفت بعد ستة أيام فقط، بفضل تدخل باحثة صُدمت مما رأته. وزعم زيمباردو أن التجربة تثبت مدى قدرة الدور والبيئة على تغيير الأشخاص العاديين نحو الأفضل أو الأسوأ.

كانت الانتقادات الموجّهة إلى التجربة شديدة. فقد زعم باحثون أن المشاركين أدركوا بسرعة إلى حدّ ما أنهم في تجربة وليسوا في سجن حقيقي، ولذلك تأثر سلوكهم بتوقعاتهم وبما اعتقدوا أن الباحثين يريدون رؤيته. إضافةً إلى ذلك، لم يكن زيمباردو نفسه مراقبًا محايدًا، بل تولّى دور «مدير السجن» وأثّر مباشرةً في الأحداث. وكانت هناك أيضًا مشكلات أخلاقية خطيرة؛ فقد عانى المشاركون من ضائقة نفسية حقيقية، ولم تتوقف التجربة إلا بعد تدخّل خارجي.

على الرغم من الانتقادات، تظل تجربة سجن ستانفورد أحد أبرز الرموز الدالة على تأثير قوة الموقف في السلوك البشري، وعلى خطورة السلطة غير المقيدة.