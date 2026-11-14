من المرجح جدًا أن أول ما يتبادر إلى أذهانكم عند قراءة عبارة «تلوث بيئي كبير» هو أماكن مثل منطقة المحطة المركزية الجديدة في تل أبيب وخليج حيفا، أو مناطق مختلفة في آسيا يتجول فيها السكان المحليون مرتدين الكمامات بصفة اعتيادية. واليوم، توجد عدة مدن حول العالم بلغ مستوى التلوث فيها حدًا يحظر القانون معه الإقامة فيها، وقد مُحي بعضها من الخريطة.

أحد الأمثلة على ذلك مدينة ويتنوم في غرب أستراليا، التي تُعدّ قصتها من أسوأ الكوارث الصناعية والبيئية في تاريخ القارة، ويُطلق عليها أحيانًا اسم «تشيرنوبل أستراليا». بدأت قصتها في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، عندما اكتُشفت في المنطقة رواسب كبيرة من الأسبستوس الأزرق، الذي يُعدّ أحد أخطر أنواع الأسبستوس وأكثرها سُمّية.

أنشأت شركة تجارية منجمًا ضخمًا في المكان، ونشأت حوله بلدة مزدهرة عاش وعمل فيها على مر السنين نحو 20 ألفًا من السكان والعمال. واستُخدم الأسبستوس في بناء البنية التحتية، ونُشرت مخلفاته في أنحاء البلدة، حتى إغلاق المناجم عام 1966.

في تلك السنوات، لم يُولَ اهتمام للسلامة، فاستنشق السكان والعمال يوميًا كميات هائلة من ألياف الأسبستوس القاتلة. وأدى التعرض لها إلى تفشٍّ واسع لأمراض الرئة الخطيرة، بما فيها سرطان شرس يصيب غشاء الجنب. وتوفي على مر السنين أكثر من ألفَي شخص من السكان والعمال جراء أمراض مرتبطة بالتعرض للأسبستوس، وبسبب بقايا ملايين الأطنان من نفايات الأسبستوس المنتشرة في الهواء والتربة، صُنّفت المنطقة على أنها الموقع الأكثر تلوثًا في نصف الكرة الجنوبي.

خلصت السلطات الأسترالية إلى أن تنظيف المنطقة بالكامل أمر مستحيل، إذ ستبلغ تكلفته تريليونات الدولارات. ولهذا، اتُّخذت عدة إجراءات لمحو المدينة، شملت إغلاق مرافق البنية التحتية المختلفة، بما فيها المياه والكهرباء، وإزالتها من الخرائط الرسمية ولافتات الطرق. إلى جانب ذلك، وُضعت لافتات تحذيرية شديدة اللهجة، وقبل نحو أربع سنوات أُقرّ قانون أتاح للسلطات إخلاء آخر السكان الذين رفضوا المغادرة بالقوة، وهدم جميع المباني التي ظلت قائمة. واليوم، يُحظر دخول ويتنوم بموجب القانون، ويُعدّ ذلك خطرًا صحيًا جسيمًا.

سُجّلت حالة مماثلة في مدينة بيتشر بولاية أوكلاهوما، التي أصبحت اليوم مدينة أشباح، بعدما شهدت إحدى أسوأ وأشهر كوارث التعدين والتلوث البيئي في الولايات المتحدة. في أوائل القرن العشرين، اكتُشفت في محيطها رواسب ضخمة من الرصاص والزنك، ما جعلها مورّدًا رئيسيًا للمواد الخام للجيش الأمريكي خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية. وقد أُنتج في المدينة خلال تلك الفترة أكثر من نصف ذخيرة الرصاص الخاصة بالجيش الأمريكي، لكن برزت مشكلة في التخلص من النفايات السامة المعروفة باسم «Chat». فقد احتوت على تركيزات مرتفعة من الرصاص والكادميوم والمعادن الثقيلة، وتراكمت على شكل تلال هائلة داخل المدينة وحولها.

على غرار ويتنوم، لم يكن سكان بيتشر أيضًا على دراية بالخطر الذي كانوا يعيشون في ظلّه، حتى إن الأطفال كانوا يلعبون على تلال النفايات ويسبحون في البحيرات المليئة بالأحماض والمعادن التي تشكّلت في المنجم المهجور. بالإضافة إلى ذلك، نثرت الرياح غبار الرصاص في أنحاء المدينة، فوصل إلى داخل المنازل والحدائق وشبكات المياه.

في تسعينيات القرن الماضي، أُجريت في المكان فحوصات طبية كشفت عن معطيات مقلقة، إذ تبيّن أن نحو 34% من أطفال بيتشر كانوا يعانون من تسمم حاد بالرصاص، وهي نسبة تزيد بعشرة أضعاف على المعدل الوطني. وتؤدي هذه الحالة إلى أضرار عصبية لا رجعة فيها، وتأخر في النمو، وصعوبات تعلم حادة. وإلى جانب التلوث الكيميائي الشديد، أدت عقود من التعدين دون رقابة تحت منازل السكان إلى جعل الأرض مجوّفة، ما يعني أن المدينة بأكملها كانت مهددة بالانهيار داخل المناجم الواقعة تحت الأرض.

بسبب هذه المعطيات، أعلنت وكالة حماية البيئة الأمريكية بيتشر والمنطقة المحيطة بها موقعَ كارثة وطنية. وكما حدث في ويتنوم، تبيّن أن تطهير المنطقة مستحيل. لذلك، بدأت الحكومة الأمريكية عملية شراء المنازل من السكان وإجلائهم قسرًا. وبعد بضع سنوات، جُرّدت المدينة من وضعها البلدي وهُدمت مبانيها. وهي اليوم مدينة أشباح مهجورة تمامًا.

سُجّلت واقعة مماثلة في بلدة ليبي بولاية مونتانا الأمريكية، حيث كان يعمل منجم لمعدن يُدعى الفيرميكوليت، استُخدم في العزل والزراعة. لكن رواسب المعدن في الموقع كانت مختلطة بنوع شديد السمية من الأسبستوس. وانتشر غبار الأسبستوس في أنحاء البلدة، واستخدم السكان مخلفات المنجم لإنشاء ملاعب للأطفال وملاعب رياضية. وكان من الجوانب المأساوية في القصة أن المرض أصاب أفراد أسر العمال أيضًا، وليس العمال أنفسهم فقط. فقد كان عمال المنجم يعودون إلى منازلهم مغطّين بغبار الأسبستوس، فاستنشقت زوجاتهم وأطفالهم المادة الخطرة نتيجة لذلك، وأصيبوا بأمراض الرئة بعد سنوات.

وفقًا للتقديرات، توفي نحو 400 من السكان نتيجة أمراض الرئة، وأصيب كثيرون غيرهم بالمرض، من أصل نحو 3,000 شخص كانوا يعيشون في البلدة. وفي عام 1999، نُشرت سلسلة من التحقيقات الصحفية عن الأحداث في البلدة، وأدت إلى إعلان غير مسبوق عن «حالة طوارئ صحية بيئية»، مما أتاح لوكالة حماية البيئة الأمريكية ضخ تمويل طارئ مباشر إلى المنطقة. وفي هذه المرحلة، بدأ أكبر مشروع تنظيف في التاريخ، بتكلفة تجاوزت مليار دولار.

بعد نحو عقد من الزمن، تم التوصل إلى تسوية قانونية مع الشركة التي أنشأت المصنع، بعدما تبيّن أنها كانت على علم بالخطر منذ خمسينيات القرن الماضي، لكنها اختارت إخفاء النتائج عن العمال وسكان المدينة والسلطات، مع استمرارها في توزيع مخلفات المنجم الغنية بالأسبستوس مجانًا لاستخدامها كحصى في ساحات المدارس ورياض الأطفال والممرات الخاصة. وإضافة إلى دفع 250 مليون دولار لعمليات التنظيف، أنشأت الشركة صناديق تعويضات بمليارات الدولارات للمتضررين وأسرهم.

بعد عملية تنظيف طويلة وُصفت بالناجحة، عاد السكان للعيش في المدينة التي لم تُهجر بالكامل قط. وحتى عام 2026، يعيش فيها نحو 3,000 نسمة، وهي تعيد تقديم نفسها باعتبارها مركزًا للأنشطة الخارجية والأنشطة في الطبيعة.

لا يمكن الحديث عن المدن التي تضررت من التلوث الشديد دون ذكر تشيرنوبل في أوكرانيا. وكما ذُكر، بينما تطورت الأحداث في ويتنوم وبيتشير وليبي بعد عقود من التعدين والتلوث المستمر، فإن ما حدث في تشيرنوبل كان حادثًا مفاجئًا ومحددًا غيّر المنطقة والعالم بأسره في غضون ساعات قليلة.

وقعت الكارثة النووية في أبريل 1986، إثر فشل تجربة أُجريت في الموقع. في البداية، حاول النظام السوفيتي إخفاء الكارثة عن العالم، بل وحتى عن سكان المنطقة، واستمرت الحياة كالمعتاد طوال الساعات الست والثلاثين التالية تقريبًا. وخلال هذه الفترة، واصل سكان مدينة بريبيات، ومعظمهم من العاملين في تشيرنوبيل وعائلاتهم، حياتهم دون أن يعلموا أنهم يتعرضون لمستوى قاتل من الإشعاع.

لم تنكشف الكارثة للعالم إلا عندما رصدت أجهزة الكشف عن الإشعاع في محطة للطاقة النووية في السويد، على بُعد أكثر من ألف كيلومتر من هناك، مستويات إشعاع غير طبيعية، وتبيّن أن مصدرها تشيرنوبيل. أُجلي السكان في 27 أبريل، وقيل لهم إن الأمر يتعلق بـ«إجلاء مؤقت لمدة ثلاثة أيام»، وإن عليهم ألا يأخذوا سوى الوثائق والأغراض الأساسية. ولم يعودوا إلى منازلهم أبدًا.

في الوقت نفسه، حشد الاتحاد السوفيتي السابق أكثر من نصف مليون شخص، من جنود ورجال إطفاء وعمال مناجم وعمال طوارئ، أُطلق عليهم اسم «المُصفّين»، للسيطرة على الحريق وتغطية المفاعل وتنظيف المنطقة. وصعد أول رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى الموقع إلى سطح المفاعل دون معدات مناسبة، وتوفي 31 شخصًا في غضون أسابيع قليلة نتيجة متلازمة الإشعاع الحادة. وتعرّض مئات الآلاف من المُصفّين لمستويات عالية من الإشعاع، وعلى مرّ السنين سُجّلت زيادة حادة في حالات السرطان، ولا سيما سرطان الغدة الدرقية لدى الأطفال الذين تعرّضوا لليود المشع، وكذلك في أمراض القلب والمشكلات النفسية بين المُجلين والعاملين في التنظيف.

اليوم، لا تزال بريبيات والقرى المحيطة بها مهجورة. ومع ذلك، هناك جانب إيجابي للكارثة؛ فبالرغم من أن المباني لا تزال مشبعة بالإشعاع، فقد استردّت الطبيعة المساحات الخرسانية، وتحولت المنطقة من بؤرة كارثة بيئية إلى أكبر محمية طبيعية غير رسمية في أوروبا. والواقع أن غياب البشر جعل المنطقة آمنة إلى درجة أن العلماء قرروا استغلالها لحماية أنواع من الحيوانات، منها خيول برزوالسكي التي كانت على وشك الانقراض عالميًا، والدببة البنية التي لم تُشاهد في المنطقة منذ ما يقارب قرنًا. وإلى جانبها، تزدهر أنواع عديدة من الحيوانات بأعداد تفوق أعدادها في المناطق المأهولة المجاورة.