إذا بدا لكم أن عددًا متزايدًا من الرجال يطلقون شواربهم في الآونة الأخيرة، فالأمر ليس محض صدفة. ففي شهر نوفمبر من كل عام، ينضم رجال حول العالم إلى مبادرة دولية تُسمّى "موفمبر" (Movember)، يطلقون خلالها شواربهم لمدة 30 يومًا لزيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بصحة الرجل. وخلف هذه الصيحة ذات الشوارب هدف جاد: تشجيع الرجال على التحدث عن صحتهم، وعدم تجاهل العلامات التحذيرية، وطلب المساعدة الطبية والنفسية عند الحاجة.

اسم "موفمبر" هو مزيج من كلمة "Mo"، وهي تسمية أسترالية للشارب، واسم شهر نوفمبر. وُلدت الفكرة الأولى عام 1999 في أديلايد بأستراليا، حين قررت مجموعة من الشباب إطلاق شواربهم بهدف جمع التبرعات. لكن الحركة المعروفة اليوم بدأت تتبلور عام 2003 في ملبورن، حين اقترح أربعة أصدقاء على 26 من أصدقائهم الانضمام إلى التحدي وإطلاق شواربهم لمدة شهر كامل.

بعد عام، شارك في المبادرة ما يقرب من 500 رجل، نجحوا في جمع أكثر من 40 ألف دولار أسترالي لصالح مؤسسة سرطان البروستاتا الأسترالية. ومنذ ذلك الحين، تحولت الحملة إلى حركة دولية تنشط في عشرات الدول. ووفقًا لمنظمة "Movember"، جُمِع منذ تأسيسها أكثر من 1.8 مليار دولار أسترالي، ومُوِّل أكثر من 1600 مشروع حول العالم في مجالات صحة الرجال.

لكن لماذا الشارب تحديدًا؟

الفكرة هي تحويل التغيير في المظهر إلى ما يشبه لوحة إعلانية شخصية: يبدأ المشاركون الشهر حليقي الوجوه، ويطلقون شواربهم طوال نوفمبر، ويستخدمونها لفتح نقاشات حول قضايا صحية لا تحظى دائمًا بالاهتمام الكافي. وتركّز الحملة على أربعة مجالات رئيسية: سرطان البروستاتا، وسرطان الخصية، والصحة النفسية، والوقاية من الانتحار.

يُعدّ سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، ويزداد خطر الإصابة به مع التقدم في العمر. وعندما يُكتشف المرض وهو لا يزال محصورًا في غدة البروستاتا، يكون التحذير جيدًا للغاية. أما عندما ينتشر إلى أعضاء بعيدة، فتكون معدلات البقاء على قيد الحياة أقل بكثير.

موضوع آخر يحتل مكانة محورية في حملة موفمبر هو سرطان الخصية، الذي ينتشر بمعدلات مرتفعة بشكل خاص بين الرجال الشباب، ولا سيما من تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عامًا. ومن العلامات المحتملة للمرض ظهور كتلة أو تورّم في الخصية، أحيانًا من دون ألم. وهو أحد أنواع السرطان التي تتمتع بأعلى معدلات الشفاء: إذ يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لخمس سنوات في الولايات المتحدة نحو 95%، ويرتفع أكثر عندما يُكتشف المرض في مرحلة مبكرة. ويستدعي ظهور كتلة أو تورّم أو شعور بالثقل أو ألم في الخصيتين مراجعة الطبيب لإجراء فحص.

لكن موفمبر لا يقتصر على صحة الجسد. فأحد الموضوعات الرئيسية التي تسعى الحركة إلى تسليط الضوء عليها هو الصحة النفسية، ولا سيما الوقاية من الانتحار. ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2016، كانت معدلات الانتحار بين الرجال أعلى بنسبة 75% منها بين النساء. وتتمثل رسالة الحملة في أن محادثة بسيطة قد تكون ذات أثر كبير: أن تسأل صديقًا أو فردًا من العائلة "كيف حالك؟"، وأن تكون مستعدًا للإصغاء إلى إجابته، بدلًا من افتراض أن كل شيء على ما يرام.

إلى جانب نجاح الحملة في زيادة الوعي، أثارت أيضًا انتقادات علمية. ففي مقال نُشر عام 2012 في المجلة الطبية "The BMJ"، قيل إن التركيز على فحوصات التحري دون شرح كافٍ لفوائدها وأضرارها قد يربك الرجال، بل وقد يصرف الانتباه عن مشكلات صحية أخرى مثل الأمراض النفسية والتدخين والسمنة وتعاطي المخدرات والكحول. ووجدت دراسات أخرى تناولت النقاش حول موفمبر على شبكات التواصل الاجتماعي أن جانبًا كبيرًا منه يركز على البعد الاجتماعي والفكاهي لإطالة الشارب، وبدرجة أقل على القضايا الطبية التي تسعى الحركة إلى التوعية بها.

في نهاية المطاف، نجحت حركة موفمبر في تحويل الشارب إلى ظاهرة ثقافية عالمية ورمز لحوار مهم حول صحة الرجال. لكن الهدف ليس الاكتفاء بالصور على وسائل التواصل الاجتماعي أو بتغيير المظهر لمدة شهر واحد. فالطموح هو أن يستمر الوعي حتى بعد حلق الشارب، وأن يشعر المزيد من الرجال بالارتياح للحديث عن صحتهم، والتعرّف على علامات التحذير، وطلب المساعدة عند الحاجة.