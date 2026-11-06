كيف تبدو أغلى طائرة مقاتلة وأكثرها تطورًا في التاريخ؟ وهل يتجول السر الأكثر حراسة في البنتاغون ببساطة على الإنترنت؟ هذا هو اللغز المحيط بالطائرة F-47، مقاتلة الجيل السادس التي تطورها بوينغ لصالح سلاح الجو الأمريكي. بحث المحلل العسكري في القناة العبرية يانون شالوم ياتاح في الشكل الذي ستبدو عليه المقاتلة التي تهدد العالم بأسره.

تصميم المقاتلة F-47 سريّ تمامًا. أما الصور التصورية الكثيرة المنتشرة على الإنترنت فليست وثائق رسمية، بل هي ثمرة عمل استقصائي قام به خبراء طيران ومهندسون جمعوا بين المتطلبات وقوانين الفيزياء والتلميحات التي تسرّبت هنا وهناك، لمحاولة تخمين الشكل الذي يُفترض أن تبدو عليه. لكن لماذا يرسمها الجميع بالشكل نفسه: وحش عريض ذو بدن سميك وأجنحة ضخمة ومن دون ذيل؟

تبدأ الإجابة من دولة واحدة: الصين. ففي سيناريو مواجهة مع تايوان، تعمل الصين في فنائها الخلفي مباشرة، لكن الولايات المتحدة، التي تريد المساعدة، تواجه مشكلة: إذ سيتعين عليها جلب قوتها من مسافات هائلة. وقد كشف معهد أبحاث تابع لجامعة القوات الجوية في واشنطن عن كابوس عملياتي: ستفقد الولايات المتحدة نحو 90% من طائراتها وهي على الأرض أصلًا. فمدارج الإقلاع المتاحة تقع في عدد محدود من القواعد المكتظة التي تفتقر إلى الملاجئ القريبة. وماذا عن طائرات التزوّد بالوقود؟ لقد طوّر الصينيون بالفعل صاروخًا خاصًا يصطاد الطائرات المحمّلة بالوقود. في مثل هذا الوضع، تبقى المقاتلات بلا وقود وتضطر إلى العودة أدراجها من دون إطلاق أي ذخيرة.

أدرك البنتاغون الخطر وطالب بطائرة ذات مدى غير مسبوق، تستطيع الطيران إلى الصين والعودة دون التزود بالوقود في مناطق الخطر. تخيلوا طائرة F-22 مع زيادة زمن تحليقها بنسبة 70% على الأقل، وهكذا تبدأون بفهم ما كان يدور في أذهان مهندسي الوحش الجديد. صُمّم هيكل الطائرة لاستيعاب كميات هائلة من الوقود، ويضم حجرات تسليح عميقة للغاية لاستيعاب صواريخ الجيل القادم العملاقة.

لكن لماذا لا يوجد ذيل؟ في يونيو الماضي، تسرّبت إلى الإنترنت صورة ضبابية لطائرة غامضة أثارت ضجة في عالم الطيران. ورجّح خبير الطيران المخضرم بيل سويتمان أنها كانت رحلة تجريبية لطائرة F-47 الجديدة. ويشبه الشكل الصغير الذي التقطته العدسة على نحو مدهش نموذجًا بنته ناسا في نهاية القرن الماضي. وهذا النموذج هو الأساس الذي قامت عليه النماذج السرية للمشروع، والتي حلّقت لأول مرة في العام الماضي.

لكن كيف يمكن الطيران لمسافات بعيدة بكفاءة في استهلاك الوقود، مع البقاء سريعًا وفتّاكًا؟ عندما تكون الطائرة الجديدة في الجو، تعمل كطائرة ركاب عادية، ولا تغيّر طريقة تدفق الهواء إلا عندما تحتاج إلى الانطلاق في مهمة، فتحوّله في جزء من الثانية إلى قوة دفع هائلة تفوق سرعة الصوت.

أما بالنسبة إلى السعر، فمن المتوقع أن يتراوح بين 250 و300 مليون دولار للطائرة الواحدة، أي ثلاثة أضعاف سعر طائرة إف-35 عادية. ولحماية طائرة كهذه، ستكون هناك حاجة إلى أربع طائرات أخرى تحيط بها، بالإضافة إلى أسطول من الطائرات المسيّرة التي تتلقى النيران بدلًا منها. وحتى اليوم، يخطط سلاح الجو الأمريكي لشراء ما لا يقل عن 185 طائرة من هذا النوع. وستحل هذه الطائرات محل الطائرات القديمة، وتُقدّر تكلفتها، إلى جانب طائرات إف-22، بنحو 55 مليار دولار. متى سنراها في الجو؟ بعد عامين على الأقل. وما هو واضح منذ الآن أن ساحة المعركة المستقبلية تحوّل القارات البعيدة إلى ساحات قريبة، وتشمل قدرات أكثر فتكًا من أي وقت مضى.