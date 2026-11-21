في صباح 5 يونيو/حزيران 1967، حين أقلعت طائرات ميراج 3 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لتنفيذ عملية «فوكس»، التي افتتحت حرب الأيام الستة، وشنّت هجمات عنيفة على المطارات المصرية، كان النصر العسكري المدوّي الذي سيترسخ في الذاكرة الوطنية الإسرائيلية يستند إلى حدّ كبير إلى الهندسة الفرنسية والصناعات الدفاعية الفرنسية. ويعدّ المؤرخون والدبلوماسيون خمسينيات القرن العشرين وستينياته «العصر الذهبي» للعلاقات بين الدولة اليهودية الفتية وفرنسا. فلم تكن باريس مجرد المورد الحصري للأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي، بل كانت الشريك الاستراتيجي الأبرز لإسرائيل، إذ أرست أسس مركز الأبحاث النووية في ديمونا ووقفت إلى جانب إسرائيل في حملة سيناء عام 1956.

بعد ستين عامًا، بات المشهد الدبلوماسي مختلفًا تمامًا. فقصر الإليزيه، الذي فتح أبوابه ذات يوم للقادة الإسرائيليين ومسؤولي الأمن، يتبنى الآن أحد أكثر المواقف الأوروبية تشددًا وانتقادًا لإسرائيل. ويشكّل استبعاد شركات الدفاع الإسرائيلية من معارض الأسلحة المرموقة، ودعوة الرئيس إيمانويل ماكرون العلنية إلى فرض حظر على الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل في حرب غزة، والدعم الفرنسي للمبادرات القانونية والدبلوماسية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة والمحكمة في لاهاي، أحد أدنى مستويات العلاقات بين بلدين كانا يُعدّان يومًا حليفين وثيقين.

بدايات التحالف: من الخروج إلى أسلحة عام 1948

نشأت صلة فرنسا بالمشروع الصهيوني في ظل صدمة الحرب العالمية الثانية، وعداء باريس العميق لبريطانيا لإجبارها على الانسحاب من مناطق انتدابها في سوريا ولبنان عام 1945. وبالنسبة إلى الحكومة الفرنسية، أتاحت مساعدة المنظمات اليهودية السرية في كفاحها ضد البريطانيين فرصة لتصفية حساب قديم. وأصبحت فرنسا قاعدة سرية للدولة الآخذة في التشكل. ونُظِّمت وانطلقت من الأراضي الفرنسية عمليات مثيرة لنقل المهاجرين اليهود إلى فلسطين، من بينها الرحلة الشهيرة لسفينة إكسودس من ميناء سيت عام 1947. وغضّت السلطات الفرنسية الطرف، فسمحت لقادة الهاجاناه والإرغون والليحي بممارسة نشاطهم وجمع الأموال وإنشاء مقار لهم في قلب باريس.

عندما اندلعت حرب الاستقلال عام 1948، وفي ظل فرض الولايات المتحدة والأمم المتحدة حظرًا صارمًا على توريد الأسلحة إلى الشرق الأوسط، كانت فرنسا من بين الدول القليلة التي فتحت أبوابها لشبكة مشتريات الأسلحة الإسرائيلية. وتدفقت المدفعية والذخائر والمعدات العسكرية الأساسية إلى إسرائيل عبر الموانئ والمطارات الفرنسية، مما ساعدها على خوض الحرب إلى جانب الأسلحة التي كانت تصل من تشيكوسلوفاكيا. كما أرسى دعم باريس لخطة التقسيم التي أقرتها الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1947، واعترافها الرسمي بإسرائيل عام 1949، الأسس الدبلوماسية للعلاقة التي نشأت لاحقًا.

التحالف السري للتسلح: الصفقة الخفية التي جلبت لإسرائيل مفاعل ديمونا

في النصف الأول من خمسينيات القرن العشرين، واجهت دولة إسرائيل الفتية عزلة دبلوماسية وعسكرية شديدة. فقد انتهجت الولايات المتحدة سياسة صارمة تقضي بالامتناع عن تزويد الشرق الأوسط بأسلحة فتاكة، تجنبًا لإشعال سباق تسلح، بينما كانت بريطانيا تُعدّ في إسرائيل منحازة تاريخيًا إلى الأنظمة الملكية العربية. وسدّت الجمهورية الفرنسية الرابعة هذا الفراغ، مدفوعة بتلاقي المصالح الاستراتيجية. كانت باريس آنذاك غارقة في حرب دامية ضد متمردي جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وكانت تنظر إلى الرئيس المصري جمال عبد الناصر، الممول والداعم الرئيسي للتمرد، بوصفه عدوًا مباشرًا. ومهّد اعتقاد الفرنسيين بأن «عدو عدوي صديقي» الطريق لتعزيز العلاقات مع إسرائيل على نحو غير مسبوق.

أدركت وزارة الأمن الإسرائيلية، بقيادة مديرها العام الشاب شمعون بيريز وبدعم كامل من رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون، الفرصة ووجدت آذانًا صاغية في باريس. وأفضت هذه العلاقة الاستراتيجية إلى اجتماع سري في إحدى ضواحي باريس في أكتوبر 1956، حيث خططت فرنسا وبريطانيا وإسرائيل لتحالفها الثلاثي لخوض حملة سيناء ضد مصر. وبموجب الترتيبات، وفّرت فرنسا لإسرائيل حماية بحرية وجوية، إلى جانب معدات عسكرية ثقيلة فُرّغت في ميناء كيشون.

بلغ التحالف ذروته بعد عام، في أكتوبر 1957، مع توقيع اتفاق سري منفصل وافقت فرنسا بموجبه على تزويد إسرائيل بالتكنولوجيا والخبرات الهندسية والمكونات الأساسية لمركز الأبحاث النووية في ديمونا. وفي الوقت نفسه، أتاحت فرنسا لإسرائيل الاستفادة من خطوط إنتاج شركة داسو، وزوّدت الجيش الإسرائيلي بطائرات أوراغان وميستير، تلتها مقاتلات ميراج 3 التي أصبحت رأس حربة سلاح الجو الإسرائيلي وضمنت لإسرائيل التفوق الجوي الإقليمي.

إنذار ديغول: نقطة التحول الاستراتيجي عام 1967

حدث التحول الجذري في ربيع عام 1967، عشية حرب الأيام الستة. فقد قرر الرئيس شارل ديغول، الذي أنهى حرب الجزائر عام 1962 وانتهج سياسة مستقلة أبقت واشنطن على مسافة، أن مصالح فرنسا تقتضي توثيق علاقاتها بالعالم العربي والدول النامية.

مع تصاعد التوترات في مايو 1967، حذّر ديغول وزير الخارجية الإسرائيلي أبا إيفين خلال لقائهما في قصر الإليزيه من أن فرنسا ستسحب دعمها الدبلوماسي والعسكري إذا بادرت إسرائيل إلى شنّ الحرب. وحثّه ديغول قائلًا: «لا تكونوا أول من يطلق النار».

عندما اندلع القتال في 5 يونيو، نفّذ ديغول تهديده وفرض حظرًا كاملًا على تصدير الأسلحة إلى الشرق الأوسط. وعمليًا، أضرّ هذا الإجراء بإسرائيل على نحو غير متناسب، إذ كانت تعتمد اعتمادًا شبه كامل على شراء الأسلحة الفرنسية. وشمل الحظر حجب 50 مقاتلة متطورة من طراز ميراج 5 كانت إسرائيل قد دفعت ثمنها كاملًا بالفعل، فضلًا عن رفض تزويدها بقطع الغيار الأساسية لطائراتها الموجودة.

امتدت القطيعة الدبلوماسية إلى ما هو أبعد من الشؤون العسكرية. ففي مؤتمر صحفي تاريخي في نوفمبر 1967، أذهل ديغول العالم بوصفه اليهود بأنهم «شعب نخبوي، واثق بنفسه ومتسلط». وقد صدم هذا التصريح القدس بشدة، وكشف عن شرخ أيديولوجي، لا مجرد خلاف تكتيكي. وقطع الحظر الفرنسي التحالف العسكري على نحو مفاجئ، ودفع إسرائيل إلى اتخاذ قرار استراتيجي مصيري: الاعتماد الكامل على الولايات المتحدة، مع استثمار موارد هائلة في بناء صناعة دفاعية محلية واسعة.

لكن قبل أن تُقطع الإمدادات تمامًا، تكشّفت أحداث درامية أخرى بدت وكأنها مستقاة من فيلم هوليوودي. ففي إطار مشروع «شاليخيت»، الذي وُضع في أواخر ستينيات القرن الماضي، بُنيت خمسة زوارق صاروخية متطورة من طراز «ساعر 3» في مدينة شيربورغ الساحلية الفرنسية. ورغم أن إسرائيل كانت قد دفعت ثمنها كاملًا، حال الحظر الشامل الذي فرضته الحكومة الفرنسية دون تسليمها، فبقيت راسية في الميناء بموجب أمر رئاسي يمنع مغادرتها. ورفضت المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية قبول هذا الوضع. وبدلًا من المخاطرة بانتهاك صريح للقانون، ابتكرت حيلة دولية بارعة لتأمين الإفراج عن الزوارق، مستغلةً بعناية ثغرات في القانون الفرنسي مع الالتزام التام بالقانون البحري الدولي، وذلك من خلال «بيعها» المزعوم لشركة نرويجية مدنية للتنقيب عن النفط.

وفّرت احتفالات عيد الميلاد في 25 ديسمبر 1969 غطاءً مثاليًا. فاستغلت القوارب الخمسة عاصفة عاتية شلّت حركة الميناء، وتسللت إلى البحر لتبدأ رحلة جريئة غير مسبوقة. وعلى مدى ستة أيام، سلكت مسارًا متعرجًا وسط العواصف امتد لأكثر من 3,000 ميل بحري، أو ما يزيد على 5,500 كيلومتر، من شيربورغ إلى حيفا، وتزوّدت بالوقود في عرض البحر ضمن عملية لوجستية معقدة شاركت فيها سفن تجارية إسرائيلية وسفينة ركاب. وفي 31 ديسمبر 1969، عشية رأس السنة، دخلت القوارب ميناء حيفا وسط استقبال مؤثر. وتُعد العملية من أكثر العمليات تعقيدًا في التاريخ العسكري الإسرائيلي، لكنها وضعت أيضًا نهاية حاسمة لعهد الدعم العسكري الفرنسي لإسرائيل.

بناء مفاعل العراق والعمليات المسلحة في شوارع باريس: سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين

خلال سبعينيات القرن العشرين، في عهد الرئيسين اليمينيين جورج بومبيدو وفاليري جيسكار ديستان، ترسّخت «السياسة العربية» الفرنسية، أو ما يُعرف بالفرنسية باسم politique arabe، على نحو متزايد. وتجسّدت هذه السياسة بوضوح في النصف الثاني من العقد، حين أبرمت فرنسا صفقة كبرى مع الحاكم العراقي صدام حسين لتزويد العراق بمفاعل أبحاث نووي متطور. وأثارت الخطوة الفرنسية قلقًا بالغًا في إسرائيل وأدت إلى سلسلة من المحاولات السرية لإحباط المشروع، بلغت ذروتها بتدمير المفاعل تدميرًا كاملًا على يد سلاح الجو الإسرائيلي في عملية أوبرا في يونيو 1981. وأدانت باريس الهجوم بشدة.

إلى جانب هذه التوترات الأمنية، شهدت ثمانينيات القرن العشرين موجة من العمليات المسلحة ضربت قلب العاصمة الفرنسية. وأظهرت الهجمات الدامية التي استهدفت مؤسسات يهودية، بما في ذلك تفجير الكنيس الواقع في شارع كوبرنيك عام 1980 والهجوم على مطعم جو غولدنبرغ اليهودي عام 1982، أن الصراع في الشرق الأوسط لم يعد مقتصرًا على أراضٍ بعيدة، بل بات يمتد مباشرة إلى الشوارع الفرنسية.

نُظر في إسرائيل إلى انتخاب اليساري فرانسوا ميتران رئيسًا عام 1981 على أنه فرصة لتغيير المسار. وقد وصل ميتران، الذي أبدى تعاطفًا صادقًا مع التاريخ اليهودي، إلى إسرائيل عام 1982 في أول زيارة يقوم بها رئيس فرنسي إليها. لكنه أوضح، في خطاب ألقاه من على منصة الكنيست أمام رئيس الحكومة الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيغن، أن لذلك الود حدودًا صارمة. فقد دعا ميتران صراحةً إلى إقامة دولة فلسطينية وأيّد إعلان البندقية الأوروبي لعام 1980. وكانت رسالته واضحة: فرنسا مستعدة للتعامل مع إسرائيل على أعلى مستوى، لكنها لن تقدم أي تنازلات بشأن «سياستها العربية».

سنوات شيراك: من الوساطة في لبنان إلى مواجهة علنية في القدس

في تسعينيات القرن الماضي، وفي عهد الرئيس جاك شيراك، سعت فرنسا إلى استعادة مكانتها لاعبًا رئيسيًا في الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على لبنان. وخلال عملية «عناقيد الغضب» التي شنّها الجيش الإسرائيلي في لبنان عام 1996، انخرطت باريس بعمق في الجهود الدبلوماسية. وقادت، إلى جانب الولايات المتحدة، صياغة التفاهمات التي أنهت القتال وأنشأت آلية مراقبة دولية في جنوب لبنان، مما رسّخ نفوذ فرنسا المباشر على طول الحدود الشمالية لإسرائيل.

في أكتوبر من العام نفسه، وقعت إحدى أشهر الوقائع في سياق التوتر بين البلدين. فخلال زيارة رسمية إلى البلدة القديمة في القدس، دخل شيراك في مواجهة صاخبة نُقلت على التلفزيون مع حراس تابعين لجهاز الأمن الإسرائيلي. وقد أثار غضبه التشديد الأمني الذي منع السكان المحليين من الاقتراب منه، فصاح في وجه الحراس بالإنجليزية قائلاً إنه إذا كانت هذه هي طريقتهم في التصرف، فإنه يفضل العودة إلى طائرته. وسرعان ما أصبحت الحادثة رمزاً للاحتكاك الدبلوماسي واختلاف وجهات النظر بين الحكومة الفرنسية والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

موقف متشدد تجاه إيران وإراقة دماء في متجر هايبر كاشير: الخلافات مستمرة رغم التهديد المشترك

خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، اتسمت العلاقة بتعقيد لافت. وكان الرئيس نيكولا ساركوزي، الذي تعود بعض أصوله إلى أصول يهودية، يُعدّ من أكثر القادة تعاطفًا مع إسرائيل. فقد عزز التعاون الاقتصادي والاستخباراتي بين البلدين، ووصف أمن إسرائيل بأنه «خط أحمر». وفي الوقت نفسه، تمسّك ساركوزي بمعارضة فرنسا الراسخة للبناء في الضفة الغربية، ووجّه مرارًا انتقادات حادة إلى السياسة الإسرائيلية.

في عهد الرئيس فرانسوا هولاند، برز مجال غير متوقع للتوافق الاستراتيجي. ففي المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني بين عامي 2013 و2015، اتخذت فرنسا موقفًا متشددًا بصورة خاصة تجاه طهران، وكان موقفها أكثر تشددًا وثباتًا حتى من موقف واشنطن، مما نال تقديرًا غير معلن من كبار المسؤولين الإسرائيليين.

حمل يناير 2015 إلى فرنسا وإسرائيل تذكيرًا دمويًا بعدوهما المشترك. فقد أوجدت موجة الهجمات المتطرفة التي هزّت العاصمة الفرنسية، من المجزرة في مكاتب مجلة شارلي إيبدو إلى الهجوم الدامي على متجر هايبر كاشير، حيث قُتل أربعة مدنيين يهود، لحظة نادرة من المصير المشترك. وأظهرت صورة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يسير إلى جانب هولاند وقادة العالم في مظاهرة شارك فيها الملايين جبهة موحّدة في مواجهة الإرهاب. لكن خلف ذلك المشهد الدولي للتضامن، فتحت جرائم القتل في المتجر الذي يبيع منتجات كوشير جرحًا عميقًا وزعزعت شعور يهود فرنسا بالأمان من أساسه. واختار كثيرون منهم الهجرة إلى إسرائيل.

عهد ماكرون: مسار متغيّر تحت وطأة الضغوط الداخلية

منذ توليه منصبه عام 2017، انتهج إيمانويل ماكرون سياسة توازن دقيقة تجاه إسرائيل، جمع فيها بين التعاون الوثيق معها في المجالين الأمني والتكنولوجي والانتقاد المستمر لسياساتها. وحافظ على علاقات ودية مع القيادة الإسرائيلية وأبقى قنوات التواصل مفتوحة معها. لكن خلف المجاملات الدبلوماسية، اتخذ قصر الإليزيه موقفًا متشددًا من سياسات الحكومة الإسرائيلية. فقد عارض ماكرون علنًا خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، وأدان باستمرار بناء المستوطنات، وشدد مرارًا على ضرورة المضي قدمًا في حل الدولتين وتوفير «أفق سياسي» للفلسطينيين.

أعادت واقعة لافتة خلال زيارة ماكرون الرسمية إلى القدس في يناير 2020 إلى الأذهان مواجهة شيراك السابقة. فبينما كان ماكرون يتجول في كنيسة القديسة حنّة بالبلدة القديمة، وهي مجمّع تملكه فرنسا منذ القرن التاسع عشر، غضب من أفراد الأمن الإسرائيليين الذين حاولوا الدخول معه. وصرخ فيهم طالبًا منهم المغادرة، قائلًا: «احترموا القواعد المعمول بها منذ مئات السنين... هذه أرض فرنسية». وعلى الرغم من اعتذار الرئيس سريعًا بعد ذلك، فإن الحادثة عكست بوضوح موقف فرنسا التقليدي تجاه إسرائيل.

في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023 والحرب التي تلتها، تدهورت العلاقات بين قصر الإليزيه والقيادة السياسية الإسرائيلية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. وفي الأيام الأولى بعد الهجوم، اقترح ماكرون تشكيل تحالف دولي ضد حماس على غرار التحالف الذي حارب تنظيم الدولة الإسلامية. لكن مع استمرار القتال، غيّرت باريس موقفها تمامًا وتصدّرت الانتقادات الأوروبية.

اتخذ الموقف الفرنسي الأكثر تشددًا شكل سلسلة من الإجراءات العملية والعلنية. فقد اتخذت الحكومة الفرنسية قرارًا غير مسبوق بمنع شركات الأمن الإسرائيلية من المشاركة في المعارض والفعاليات الدفاعية. وأثارت هذه الخطوة غضبًا في القدس، ونُظر إليها على أنها ضربة مباشرة للصادرات الدفاعية الإسرائيلية. وقال ماكرون لاحقًا في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية إن السبيل الوحيد لوقف التصعيد الإقليمي هو وقف إمداد الأسلحة الهجومية المستخدمة في القتال في غزة. وازدادت التوترات حدةً بسبب الدور الفرنسي في لبنان والحوادث التي شهدها جنوب البلاد، مما دفع باريس إلى اتهام إسرائيل بتقويض الاستقرار الإقليمي.

الديموغرافيا والمكانة الدولية: القوى الأعمق وراء السياسة الفرنسية

إن التحول في موقف باريس وتشدده ليسا وليدي المصادفة، ولا هما مجرد انعكاس لشخصية رئيس بعينه، بل تقف وراءهما ثلاثة عوامل هيكلية أساسية. يتعلق أولها وأهمها بالسياسة الداخلية والتركيبة السكانية الفرنسية. ففرنسا تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا الغربية، ويبلغ عدد أفرادها نحو ستة ملايين شخص، أي ما يقارب 10% من سكان البلاد. وتنعكس التوترات في الشرق الأوسط مباشرة على الشارع الفرنسي، وفي الضواحي، وداخل النظام السياسي. وتولي الحكومة في باريس اهتمامًا بالغًا لاحتمال نشوب توترات بين الطوائف في المدن الكبرى.

العامل الثاني هو العقيدة الدبلوماسية الديغولية، التي سُمّيت نسبةً إلى ديغول، وتسعى إلى الحفاظ على موقف مستقل ومتميز عن السياسة الأمريكية. وترى باريس نفسها وسيطًا نزيهًا وجسرًا دبلوماسيًا بين العالم الغربي والجنوب العالمي والعالم العربي. وهي تعتقد أن اتخاذ موقف ينتقد إسرائيل بحزم يعزز مكانتها الدولية في تلك المناطق.

أما الثالث فيتعلق بعلاقات فرنسا التاريخية والثقافية مع لبنان والشرق الأوسط. تنظر فرنسا إلى لبنان بوصفه جزءاً من نطاق نفوذها التاريخي والاستراتيجي، وترى في أي تصعيد عسكري كبير في جنوب لبنان تهديداً مباشراً لمصالحها الوطنية. وتعكس مسيرة فرنسا، من التحالف التسليحي السري ومفاعل ديمونا في خمسينيات القرن الماضي إلى حظر المشاركة في المعارض والمواجهات العلنية اليوم، تحولاً عميقاً أدت فيه المصالح الوطنية والاعتبارات الداخلية والتنافس بين القوى الكبرى إلى تراجع أحد أهم التحالفات في تاريخ إسرائيل.