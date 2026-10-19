أصيبت عضوة البرلمان الأسترالي هيلين هاينز اليوم (الاثنين) بجروح خطيرة، بعد أن صدمتها سيارة عمداً خارج مكتبها، حسبما أفادت الشرطة ورئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيزي.

هاينز، عضو برلمان مستقلة، والحدث وقع في وونغاراتا، بلدة تقع على بُعد حوالي ثلاث ساعات بالسيارة شمال شرق ملبورن. شرطة فيكتوريا أعلنت أن رجلاً يبلغ من العمر 43 عامًا قد تم اعتقاله على خلفية الهجوم، وأضافت أنه لا يوجد خطر إضافي على الجمهور نتيجة الحادث.

رئيس الوزراء ألبانيزي تطرق إلى الحادثة في مؤتمر صحفي وقال: "كل أفكارنا مع هيلين، مع عائلتها، أصدقائها، طاقمها ومجتمعها في هذا الوقت العصيب للغاية. نحن نصلي من أجل شفائها التام."

ألبانيزي أشار إلى أنه في هذه المرحلة من المبكر تحديد الدافع وراء الهجوم. ووفقاً له، فإن فريق مكافحة الإرهاب سيحقق مع المشتبه به الذي تم اعتقاله. لم تُنشر بعد تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادث.