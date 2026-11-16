وصل نحو 2200 مهاجر على متن قوارب إلى جزر الكناري الإسبانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أعلنته هيئة الإنقاذ البحري الإسبانية أمس الأحد. ويُعدّ الأرخبيل، الواقع قبالة سواحل شمال غرب أفريقيا، أحد طرق الدخول الرئيسية إلى إسبانيا بالنسبة للمهاجرين، ولا سيما القادمين من غرب أفريقيا، الذين يحاولون عبور المحيط الأطلسي على متن قوارب بدائية.

وبحسب جهاز الإنقاذ، ساعدت الفرق 1,324 شخصًا كانوا على متن 14 قاربًا صغيرًا، وصل معظمهم إلى إل هييرو، وهي جزيرة لا يتجاوز عدد سكانها 12 ألف نسمة. ويقترب هذا العدد كثيرًا من الرقم القياسي اليومي لعمليات الإنقاذ على هذا المسار، والبالغ 1,461 شخصًا، والذي سُجّل في 7 نوفمبر 2020.

قالت داسيل ليون، منسقة الطوارئ لدى الصليب الأحمر في تينيريفي، لشبكة البث العامة RTVE إن فرق المنظمة تستقبل المهاجرين في الميناء، وتوفر لهم ملابس جافة وطعامًا وماءً، وتسجل وصولهم.

تأتي موجة الوصول الحالية في فترة سياسية حساسة في إسبانيا، التي يُتوقع أن تجري انتخابات عامة مبكرة بعد أسبوعين. وأعلنت مدريد يوم الثلاثاء الماضي حالة طوارئ للهجرة في الجزر، عقب ارتفاع عدد الوافدين في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتُظهر بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 13 ألفًا من أصل ما يزيد على 28 ألف شخص وصلوا إلى إسبانيا بحرًا بين يناير ونهاية أكتوبر، وصلوا إلى جزر الكناري.

يُعدّ المعبر البحري بين غرب أفريقيا وجزر الكناري أحد أكثر طرق الهجرة فتكًا في العالم. وعلى الرغم من أن الجزر لا تبعد سوى نحو 105 كيلومترات عن أقرب نقطة على الساحل الأفريقي، فإن كثيرًا من المهاجرين يختارون مسارات أطول لتفادي قوات الأمن. وقد تستغرق هذه الرحلات أيامًا بل أسابيع، وتنطلق معظم القوارب من موريتانيا.

أثارت قضية الهجرة بالفعل عاصفة واسعة في إسبانيا في وقت سابق من هذا العام: ففي يوليو، عبر عشرات الآلاف من الأشخاص من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية في شمال أفريقيا خلال يومين فقط، في خطوة أحدثت فوضى وأعادت إشعال النقاش العام حول الهجرة في أوروبا وخارجها. ولقي أكثر من 140 شخصًا حتفهم خلال تلك الرحلة؛ وغادر معظم الذين عبروا في غضون أيام، لكن ما يصل إلى 15 ألفًا منهم بقوا هناك.