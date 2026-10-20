أحداث الشغب في فرنسا: السلطات فرضت الليلة الماضية (بين الاثنين والثلاثاء) حظر تجول محلي في عدة مناطق بأنحاء البلاد. هذا إجراء استثنائي لم يُتخذ منذ سنوات عديدة - عندما خرجت المظاهرات في البلاد عن السيطرة وأدت إلى تبادل الاتهامات داخل حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. في الوقت نفسه، تصاعدت المخاوف في العديد من الدول الأوروبية من أن الأحداث في فرنسا قد تثير موجة مماثلة أيضًا على أراضيها.

كما ذكر، بدأ حظر التجول في باريس الليلة الماضية في الساعة 23:00 واستمر حتى الساعة السادسة صباحاً، وفي مرسيليا مُنعت التجمعات العامة من ساعات الظهيرة وحتى الساعة الثامنة مساءً. وأشارت الشرطة المحلية إلى أن الأمر صدر "لحماية الناس من العنف والنهب" - حيث تم حظر التواجد في ساحة الجمهورية التي أصبحت بؤرة أحداث الشغب يوم السبت، وفي منطقة التسوق والتجارة "ليه آل"، التي شهدت العديد من أعمال النهب.

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كما هو معلوم، دعا رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكورنو أمس إلى فرض حظر تجول "محلي" و"محدود جدًا". في نهاية المطاف، فرضت عدة مدن في جنوب فرنسا حظر تجول على الأطفال والمراهقين دون سن الثامنة عشرة، من المتوقع أن يستمر يومين - وسيكون ساري المفعول بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحًا. بالإضافة إلى ذلك، فرضت مدينة نيس حظر تجول ليلي على القاصرين، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا. وخرج لوكورنو للدفاع عن الشرطة: "لم تسجل أي وفيات - بالرغم من العنف الشديد والأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات، وهذا معجزة".

في غضون ذلك، تطرق رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب للقضية خلال تجمع انتخابي أقامه في كانساس – وحاول استغلال الأحداث لتحقيق مكاسب سياسية. وقال: "فرنسا تُحتل، تُنهب وتُحرق بالكامل على يد مهاجرين، جهاديين وشيوعيين – ونحن لن نسمح بحدوث ذلك هنا".

لاحقًا، ذكر أنه قال لماكرون إنه يرتكب خطأً كبيرًا في فرنسا. "أنت ترتكب خطأً كبيرًا بأنك تسمح للعالم كله بالدخول. باريس ستتحول قريبًا إلى مدينة إسلامية جدًا"، أشار. نشرت السفارة الأمريكية توصية للأمريكيين بالامتناع عن الوصول إلى مناطق الاحتجاج، و"اتخاذ أقصى درجات الحيطة" في حال وجدوا أنفسهم في مثل هذه الأحداث.