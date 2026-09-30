رئيس وزراء بريطانيا، آندي برنهام، قال اليوم (الأربعاء) إن هناك "مؤشرات قوية" على أن إيران لعبت دورًا في التخطيط للهجوم على قاعدة سلاح الجو البريطاني فيرفورد هذا الأسبوع، حيث تم اعتقال خمسة رجال بالقرب من القاعدة.

في حديثه مع وسائل الإعلام في ختام مؤتمر حزب العمال في ليفربول، قال برنهام إنه لا يستطيع الكشف عن مزيد من التفاصيل بسبب تحقيق شرطي مستمر، لكنه أشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن إيران متورطة في الأمر.

في مقابلة مع BBC News قال برنهام: "هناك مؤشرات قوية على أن لإيران دوراً فيما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في قاعدة فيرفورد، ولكن بالطبع هذه تحقيقات شرطية مستمرة، معقدة وجدية." وأضاف في المقابلة أن بريطانيا تعمل بالتعاون مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

أشار برنهام إلى أن هناك اجتماعاً للجنة الطوارئ الحكومية "كوبرا" أثناء وجوده في ليفربول، وقال: "نحن نتعامل مع القضية بشكل شامل وواسع إلى أقصى حد يمكن تصوره". وأضاف: "سنعطي المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب، لكن يمكننا أن نؤكد تقديرنا بأن إيران لعبت دوراً في القضية".

تم اعتقال خمسة المشتبه بهم بتخطيط الهجوم، جميعهم في العشرينيات من عمرهم ومن لندن، في منطقة ريفية بمقاطعة غلوسترشاير بالقرب من قاعدة سلاح الجو، وذلك بعد أن لاحظت امرأة محلية كانت في طريقها إلى منزلها عدة مركبات تجارية ورجال ملثمين واستدعت الشرطة.

في البداية تم اعتقالهم بشبهة ارتكاب مخالفات تتعلق بمواد متفجرة، ولاحقًا بشبهة التحضير لعمليات إرهابية. جميع الخمسة أُفرج عنهم بكفالة شرطية يوم الاثنين، بعد فحص الأدلة التي عُثر عليها في السيارات وإجراء تفتيشات في العناوين المرتبطة بهم في أنحاء لندن.