بعد اتهامها بتأجيج الاحتجاجات.. إيران تحذر مواطنيها من اضطرابات أوروبا

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية تحذيرًا لمواطنيها الموجودين في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا، دعتهم فيه إلى الابتعاد عن مناطق التوتر والاحتجاجات، وتجنب التنقل غير الضروري في المناطق التي تشهد اضطرابات.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، مساء الاثنين، أن التحذير يشمل الإيرانيين المقيمين في الدول الثلاث والزائرين لها، في ظل احتمال تصاعد الاضطرابات وفرض قيود على الحركة وحدوث تعطّل في وسائل النقل العام.

ودعت الوزارة المواطنين إلى متابعة التحديثات الأمنية ومعلومات النقل قبل التنقل، كما أوصتهم بالاحتفاظ ببيانات الاتصال الخاصة بالبعثات الدبلوماسية الإيرانية في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا، تحسبًا لأي طارئ.

اتهامات لإيران بتأجيج الاضطرابات

يأتي التحذير في وقت تشهد فيه فرنسا اضطرابات واحتجاجات، وسط تقارير إعلامية ربطت بين ارتفاع أسعار الوقود، على خلفية الحرب على إيران، وبين العوامل التي أسهمت في تصاعد الغضب الشعبي.

كما تحدثت تقارير عن انتشار أخبار مضللة ومعلومات كاذبة عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يُشتبه في ارتباط بعضها بإيران، وسط اتهامات بأن هذه المنشورات تسهم في تأجيج الاضطرابات. ولم تتوافر أدلة مستقلة كافية في المعلومات المنشورة لإثبات مسؤولية طهران عن هذه الأنشطة.

وتأتي الخطوة الإيرانية في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية وتحديات داخلية، وسط مخاوف من تجدد الاحتجاجات. وفي المقابل، تتواصل التداعيات الاقتصادية والسياسية للحرب على إيران، بما في ذلك تأثيراتها على أسعار الطاقة.

وبتحذيرها، دعت طهران مواطنيها إلى توخي الحذر في الدول الأوروبية الثلاث، والابتعاد عن التجمعات ومناطق الاحتجاجات، تحسبًا لتدهور الوضع الأمني أو حدوث اضطرابات في حركة التنقل.