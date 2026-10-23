قتيل وعدة جرحى في حادث إطلاق نار غرب باريس.. واعتقال مشتبه به

قتيل وعدد من الجرحى في حادثة إطلاق نار وقعت اليوم (الجمعة) في منطقة إيفلين بغرب باريس. وتشير التفاصيل الأولية إلى أن المشتبه به أطلق النار باتجاه المارة بواسطة سلاح أوتوماتيكي في عدة مواقع - قبل أن تعتقله الشرطة.

رئيس وزراء فرنسا، سيباستيان لوكورني، علّق على الحدث وكتب في حسابه الرسمي على منصة X: "وقع حدث خطير جداً قبل قليل في مدينة تراب بمقاطعة إيفلين في فرنسا. شخص واحد قُتل وأربعة آخرون أُصيبوا. تم اعتقال المشتبه به وتسليمه للشرطة. قوات الأمن والسلطات القضائية تعمل بكل طاقتها والنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أعلنت أنها تتابع الوضع. السلطات المختصة ستدلي بالتحديثات لاحقاً، في الوقت المناسب."

https://x.com/i/web/status/2113572662236627105 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

يحدث الحدث حيث تستعد السلطات في الدولة لعطلة نهاية أسبوع أخرى من الاحتجاجات، وذلك بعد أنه في يوم السبت الماضي اندلعت في عدة نقاط في الدولة أعمال شغب اعتُبرت من بين الأخطر في السنوات الأخيرة. في مدينة ليون، ثاني أكبر مدينة في فرنسا، تم حظر جميع التظاهرات التي كانت مخططة ليوم السبت.

في باريس، يخطط اتحاد الطلاب المركزي وحركة السترات الصفراء لتنظيم احتجاجات، وبدأ أصحاب المتاجر في مركز المدينة بتغطية نوافذ العرض كاستعداد لاحتمال وقوع أعمال عنف. كما أعلنت شركة هيرميس الفاخرة أنها عززت الأمن في متاجرها في الدولة.

في الوقت نفسه، تستعد السلطات لاحتمال وقوع مواجهات في مدينة أورليان، حيث من المتوقع أن يُعقد المؤتمر السنوي لحزب اليمين المتطرف "الاتحاد الوطني"، بينما يخطط اتحاد العمال ومجموعات من اليسار لتنظيم مظاهرات. في باريس، مُنعت مظاهرة طلابية كان من المقرر إقامتها اليوم، وأُغلقت محطات مترو في وسط المدينة خشية من تجمعات غير مرخصة. تم اعتقال مشتبهين اثنين للاشتباه بإضرام النار في مبنى البلدية بمدينة ليموج.