ندد إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء بتصريحات قادة أجانب حول أحداث العنف التي وقعت في فرنسا في 17 أكتوبر، واصفاً إياها بأنها "تعليقات غير مقبولة وغبية". ومن الدوحة، أدان الرئيس "تلاعباً أجنبياً بالمعلومات" ونشر صور تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي تُظهر، حسب قوله، مشاهد لم تحدث أبداً في فرنسا.

صرح ماكرون "بالنسبة لي، لا توجد تدخلات أجنبية مرئية في الأحداث التي وقعت، إلا أن هناك تلاعباً أجنبياً بالمعلومات". كما انتقد أيضاً أولئك الذين، حسب قوله، "يسيئون الكلام عن فرنسا"، مضيفاً: "هؤلاء الأشخاص يزعجونني!".

تأتي هذه التصريحات في أعقاب ما قاله بنيامين نتنياهو على قناة i24NEWS. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد أن فرنسا "استسلمت أمام الإسلام المتطرف"، وقال إنه حذر إيمانويل ماكرون بعد 7 أكتوبر: "إذا لم نقضِ عليهم هنا، فستجدونهم في باريس." وأضاف: "وهذا بالضبط ما يحدث."

بعد أعمال العنف، أعادت الحكومة فرض حظر التجول في عدة مدن، من بينها باريس وليون وبوردو. ويلتقي رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو يوم الأربعاء مع منظمات نقابية، في حين أُعلن عن نشر جهاز شرطي "ضخم" للتصدي للحشد القادم المقرر يوم السبت.