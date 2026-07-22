وفاة غامضة لوكيل عارضات ارتبط اسمه بجيفري إبستين في باريس

دانيال سياد، وكيل عروض أزياء كان مرتبطًا بجيفري إبستين، المجرم الجنسي المدان الذي توفي، عُثر عليه ميتًا يوم الإثنين الماضي في منزله في كولومب، إحدى ضواحي شمال غرب باريس. وأفادت النيابة العامة في نانتير أن التحقيق لتحديد سبب الوفاة ما زال جاريًا، وسيتم لاحقًا إجراء تشريح للجثة.

اسم سياد ظهر آلاف المرات في وثائق إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية. في السابق أنكر أنه كان على علم بالخطر الذي شكله إبستين. في إحدى الرسائل الإلكترونية التي أرسلها إلى إبستين ونُشرت كجزء من الوثائق، كتب سياد بالإنجليزية المليئة بالأخطاء الإملائية: "في هذا العمل أشعر أحيانًا بأنني صياد - أحيانًا ألتقط بسرعة، وأحيانًا لا يوجد سمك".

سياد نفسه كان موضوعًا لعدة شكاوى في فرنسا، بما في ذلك ادعاءات بالاغتصاب، حيث قُدمت الشكوى الأولى في فبراير الماضي. وقد نفى التهمة في عدة مقابلات إعلامية أخيرة. وقال محامو العارضة السابقة التي قدمت الشكوى الأولى إنهم "مصدومون" من وفاته، وإنهم وموكلاتهم غاضبون لأنه مُنعت منهم إمكانية تحقيق العدالة.

عارضة أزياء سابقة أخرى أدلت بشهادتها للشرطة في يونيو كجزء من التحقيق حول سياد قالت لـBBC إن موته يعني أن كل المعلومات التي كانت لديه عن إبستين قد فقدت الآن. "حلقة مهمة في السلسلة اختفت ببساطة وكأنها لم تكن، دون أن تكون هناك حتى فرصة لاسترجاع المعلومات التي كانت بحوزة دانيال سياد، مع الأخذ بالاعتبار أنه لم يُحقق معه أبداً"، قالت.