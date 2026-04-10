מלניה, הגברת הראשונה ואשתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, נאלצה להכחיש היום (שישי) את הטענות לקשרים בינה לבין עבריין המין ג'פרי אפשטיין. "כל טענה המקשרת ביננו צריכה להסתיים היום", אמרה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מלניה הכחישה בנוסף שמועות ברשת, לפיהן אפשטיין הוא ששידך בינה לבין הנשיא טראמפ: "ניסיונות מרושעים לפגוע במוניטין שלי". לפי שעה, לא ברור מה הוביל להצהרתה. עוד ציינה הגברת הראשונה כי לא הייתה קורבן, ורק נפגשה עם עבריין המין לזמן קצר בשנת 2000.

עוד אמרה כי "מעולם לא ידעתי על מה שעשה ג'פרי אפשטיין בקורבנותיו, לא הייתי מעורבת בשום צורה במעשים שבוצעו, ממש לא הייתי חלק מזה".

מלניה קראה בנוסף ביום חמישי האחרון למחוקקים "לתת לקורבנות את ההזדמנות להעיד תחת שבועה מול הקונגרס בכוח עדות בשבועה". "לכל אישה ואישה צריכה להיות יומה לספר את סיפורה בפומבי אם היא רוצה, ואז עדותה צריכה להירשם לצמיתות בפרוטוקול הקונגרס", אמרה.

זו לא הפעם הראשונה בה עולות טענות המקשרות בינה לבין עבריין המין, שהובילו למאבקים משפטיים. באוקטובר האחרון הודיעה "HarperCollins UK" כי תסיר מספר קטעים שכללו טענות לא מאומתות, לפיהן טראמפ ואשתו הכירו דרך אפשטיין. ה"דיילי ביסט", שפרסם דברים דומים, נאלץ לחזור בו ולהתנצל על כך.