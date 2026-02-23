החמוש שניסה להתנקש בטראמפ - אובססיבי ל"תיקי אפשטיין"

החמוש בן ה-21 שנורה ונהרג על ידי השירות החשאי לאחר שהתגנב לאחוזתו ומועדון הגולף של הנשיא טראמפ במאר-א-לאגו אתמול (ראשון) היה על פי הדיווחים אובססיבי ל"תיקי אפשטיין" - וביקש מסובביו "להעלות את המודעות" בנוגע לנושא ימים ספורים לפני האירוע.

אוסטין טאקר מרטין, בן 21 מצפון קרוליינה, נורה למוות על ידי משטרת פלורידה המקומית ואנשי השירות החשאי לאחר שהתגרה ברשויות בעזרת ברובה הציד שלו ומיכל דלק, ונופף בהם בשטח אחוזת הגולף של הנשיא טראמפ למרות הוראות שוטרים להניח את נשקו. מרטין דווח כנעדר על ידי משפחתו לאחר שנעלם ביום שבת. בפוסטר אדם נעדר שהוכן על ידי אימו, אוזכרה הפולקסווגן הכסופה בה כנראה נהג.

כעת, מתגלות הודעות טקסט בעל אופי קונספירטיבי שמרטין החליף עם עמית לעבודה ב-15 בפברואר, הושגו על ידי הצהובון TMZ. מרטין שיתף את מחשבותיו על תיקי אפשטיין עם עמיתו לעבודה: "אני לא יודע אם קראת על תיקי אפשטיין, אבל הרוע הוא אמיתי וברור", כתב.

"הדבר הטוב ביותר שאנשים כמוך וכמוני יכולים לעשות הוא להשתמש בהשפעה הקטנה שיש לנו. לספר לאנשים אחרים את מה שאתה שומע על תיקי אפשטיין ומה הממשה עושה בנידון. להעלות את המודעות", הוסיף. בבוקר יום ראשון, לפני שהוכרז מותו של מרטין, שלח החבר הודעת הטקסט: "היי! איפה אתה?".

עמיתים אחרים סיפרו לצהובון שמרטין היה מוטרד מאוד מ"קמפיין ממשלתי מתואם לטיוח תיקי אפשטיין כדי שאליטות יוכלו להמשיך להתחמק מאחריות". הם גם אמרו שהוא הביע תסכולים לגבי הכלכלה וכמה קשה לצעירים להרשות לעצמם לחיות לבד. בשלב מסויים אף ניסה הצעיר לארגן איגוד מקצועי בקאנטרי קלאב בו עבד למען שכר גבוה יותר, אך איש לא תמך במהלך, דיווח העיתון. מקורות ציינו גם שמרטין היה תומך נלהב של הנשיא טראמפ, דיווח TMZ.

הרשויות לא חשפו מניע לניסיון ההתנקשות שסוכל. הנשיא טראמפ והגברת הראשונה מלניה טראמפ היו בוושינגטון הבירה באותה עת.