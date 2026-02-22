איש התקשורת הימני והאנטי-ישראלי טאקר קרלסון פרסם הלילה (בין שבת לראשון) הודעת התנצלות לאחר שהאשים את נשיא המדינה יצחק הרצוג וטען כי ביקר ב"אי הפדופילים" של ג'פרי אפשטיין.

קרלסון קיבל מכתב ארוך מלשכתו של הרצוג שמבהיר שלא היה לנשיא כל קשר לפדופיל המיליארדר אפשטיין. "אני מתנצל שרמזתי שאני יודע משהו שאני לא יודע", אמר קרלסון, "אין דבר גרוע יותר מלפגוע בשמו הטוב של אדם חף מפשע".

בהודעה מלשכת הנשיא נכתב כי "הטענות השקריות והמשמיצות נגד הנשיא יצחק הרצוג ששודרו על ידי טאקר קרלסון הן בבחינת שערורייה ועלילת דם, ומוכחשות באופן קטגורי וחד-משמעי. אין ולא היה מעולם כל קשר, ישיר או עקיף, בין הנשיא יצחק הרצוג לבין ג'פרי אפשטיין. לא הייתה ביניהם היכרות, לא מערכת יחסים ולא שום סוג של מגע".

"הנשיא יצחק הרצוג מעולם לא הוזמן, מעולם לא ביקר ומעולם לא נכח ב'אי של אפשטיין'. הטענה בנוגע למייל משנת 2014, שבו מופיע השם "הרצוג", אינה מתייחסת באופן ישיר לנשיא יצחק הרצוג. הנשיא מעולם לא קיבל מייל כזה, ושום פנייה או הזמנה מסוג זה לא הופנתה אליו מעולם. כל טענה אחרת היא פוגענית ביותר".

"ב-10 בדצמבר 2014, התאריך המדויק שבו נשלח המייל המדובר, יצחק הרצוג שהה בישראל כראש האופוזיציה והמתמודד העיקרי מול בנימין נתניהו לקראת בחירות מרץ 2015. בדיוק באותו היום, הוא קיים מסיבת עיתונאים מתוקשרת שבה הכריז על האיחוד עם ציפי לבני והקמת "המחנה הציוני". הטענה כי שהה בכל מקום אחר היא לא רק שקרית, אלא אבסורדית".

עוד נכתב בהודעה כי "האשמות זדוניות אלו מבוססות על זיוף מפוברק שיוצר באמצעות בינה מלאכותית (AI) והופץ ברשת".

התמונה הוסרה מיד לאחר שהעיתונאית מה"טיימס" שהפיצה אותה, גבריאל סיביה, פרסמה את ההבהרה והתנצלות פומבית זו ברשת X בה נכתב: "יובהר כי כל הצהרה המרמזת על קשר כלשהו בין הנשיא הרצוג מצד אחד, לבין ג'פרי אפשטיין ו/או פשעיו מצד שני, היא משמיצה ומהווה לשון הרע".

כאמור, הפרשן האמריקני הימני-קיצוני טאקר קרלסון האשים את נשיא המדינה וטען כי ביקר ב"אי הפדופילים" של ג'פרי אפשטיין במהלך ריאיון שקיים עם שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי.