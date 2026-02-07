תיקי אפשטיין: "ראש ממשלה בריטי לשעבר קיים שלישיה עם סוחרת המין גיליין מקסוול"

ראש ממשלה בריטי לשעבר היה מעורב בשלישייה מינית עם עבריינית המין המורשעת גיליין מקסוול, שותפתו של ג׳פרי אפשטיין, כך טען היסטוריון בית המלוכה, אנדרו לאוני, במהלך פודקאסט שפרסם היום (שבת) ה"דיילי מייל".

ההיסטוריון הצטרף לסופרת שרה ויין כדי לנסות ולפענח את הפרסום האחרון של המסמכים מתיקי אפשטיין על ידי משרד המשפטים האמריקני.

בשבוע שעבר שחרר משרד המשפטים את מקבץ המסמכים הגדול ביותר עד כה מחקירת המיליארדר הפדופיל ג'פרי אפשטיין, הכולל למעלה מ-3 מיליון מסמכים, תמונות וסרטונים - והפרשה ממשיכה להפיל אנשים חזקים ועשירים מאוד מסביב לעולם.

מוקדם יותר השבוע נחשפו מסמכים שהראו את עומק הקשר בין ג׳פרי אפשטיין לשגריר בריטניה בארצות הברית, הלורד פיטר מנדלסון. הידידות ארוכת בין השניים כבר הובילה לפיטוריו של מנדלסון ולסקנדל שמביך מאוד את ממשלת הלייבור.

על פי המסמכים, מנדלסון הדליף מיילים ממשלתיים מסווגים, מידע רגיש כלכלי ואפילו עדכן את חברו הטוב בהתפטרות ראש ממשלת בריטניה דאז גורדון בראון, לפני שהמידע הפך ציבורי. מדלסון הכחיש הכל- אך עדיין התפטר מהמפלגה. אמש הודיע בנוסף שגם יעזוב את בית הלורדים היוקרתי.

התכתבויות בין השניים מעלים חשש כי אפשטיין העביר סכום של 75 אלף דולרים למנדלסון, ובנוסף סכום של כ-12 אלף דולרים לבעלו של הלורד. יחד עם המיילים, תמונה אחת בלטה במיוחד- ובה מנדלסון לבוש בתחתונים לצידה של אישה צעירה.

מנדלסון אף שלח מייל ב-2009, ביום שחרורו של אפשטיין מהכלא, בו השניים מדברים על כך שיחגגו את שחרורו עם חשפניות.

הקשרים עם אהוד ברק

ביום רביעי האחרון נחשפה הקלטה נוספת של ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק שהתגלתה גם במסמכי אפשטיין, עם מי שהיה שר האוצר של קלינטון, לארי סאמרס, מ-15 בפברואר 2013.

בשיחה בת שלוש וחצי שעות שהשניים ניהלו, הם דיברו על עתידה הדמוגרפי של ישראל - סאמרס שאל את ברק: "מהו עתידה של ישראל?", שענה כי הוא מאמין כי "החרדים יותר יעילים מהערבים. כבר יש להם 3 ילדים, עוד 2 והם כבר עמוק בביטוח הלאומי. ישראל מתעוררת ברגע הנכון, לפני שהיא מתדרדת לתהום המדינה האחת, בהתחלה היא תיהיה דו-לאומית, ולבסוף יהיה לה רוב ערבי".

ברק המשיך ואמר שלדעתו צריך "לשבור את המונופול של הרבנות האורתודוקסית על נישואים, קבורה ומה לא. הם פתחו את השער להמהרה ליהדות. זו מדינה מוצלחת - אנשים ירצו להגיע. וקשה להם להתסגל, אבל זה יקרה".

וושינגטון במבוכה

המסמכים לא חוסכים מבוכה גם מהצמרת האמריקנית. הנשיא טראמפ, שניהל יחסי חברות מתועדים עם אפשטיין בשנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, נאלץ להתמודד עם מיילים שבהם טען אפשטיין כי טראמפ "ידע על הבנות" - טענה שנדחתה מכל וכל על ידי הנשיא וצוותו. טראמפ עצמו כינה את העיסוק בנושא "תרמית דמוקרטית" וקרא להתקדם הלאה.

אך טראמפ לא לבד. שמותיהם של ביל קלינטון, ביל גייטס ובכירים אחרים מהמחנה הדמוקרטי צצים שוב ושוב ביומני הטיסה לאי הפרטי ובתיעודים מאירועים חברתיים. ולמרות זאת, המסר מהרשויות נותר אחיד: אזכור במסמכים אינו מהווה ראיה לעבירה פלילית, ולא הוגשו כתבי אישום חדשים.