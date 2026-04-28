פרטים חדשים ומחרידים על הנעשה ב"אחוזת זורו", נכס המגורים של ג'פרי אפשטיין בניו מקסיקו, נחשפו השבוע במסגרת תחקיר של התכנית "60 דקות אוסטרליה". חברת הקונגרס האמריקנית מלאני סטנסברי, הפועלת למען קורבנות אפשטיין, תיארה בראיון עדות של גבר הטוען כי הובא לאחוזה, סומם וצפה במעשי אונס קבוצתיים שבוצעו במספר גברים צעירים בנוכחותו. המידע שופך אור חדש על היקף הניצול באחוזה, שחרג מעבר למעגלי הפגיעה המוכרים בנשים וקטינות.

הניצולה צ'ונטה דייויס סיפקה בראיון עדות מטלטלת על קיומה של "חוות תינוקות" באחוזה. היא תיארה מקרה שבו תינוק שנולד במקום נלקח על ידי גיליין מקסוול מיד לאחר הלידה, וציינה כי שמעה שיחות על ניסיונות לייצר "תינוק מושלם" ממאגר גנים נבחר. עדויות אלו מחזקות חשדות קודמים לפיהם אפשטיין שאף להשתמש בנכס המבודד למימוש חזון מעוות של הנדסה גנטית ויצירת "מאגר גנים מושלם".

במקביל, מדינת ניו מקסיקו מנהלת כעת חקירה נרחבת בשטח האחוזה בעקבות חשדות לרצח. מסמכי FBI שנחשפו מוקדם יותר השנה הצביעו על טענות לפיהן אפשטיין ומקסוול חנקו למוות נשים במהלך יחסי מין אלימים וקברו את גופותיהן בשטח הנכס. חברת הקונגרס סטנסברי הבהירה כי היא נחושה להגיע לחקר האמת בפרשה ולפעול לכך שמידע שנחשף בתיקים המודיעיניים יוביל להליכים משפטיים חדשים.

דייויס תיארה את השהות באחוזה כחוויה של "עכבר במלכודת", וסיפרה על נערות שהתעוררו לאחר פרוצדורות רפואיות מסתוריות כשרופאים רכנים מעליהן. לדבריה, הבידוד הגיאוגרפי של הנכס, המשתרע על פני אלפי דונמים, אפשר לאפשטיין לייצר אווירה של שליטה מוחלטת ואימה הרחק מעיני החוק. היא הטילה ספק אם האמת המלאה תיחשף אי פעם, בשל מאמצי הסתרה של גורמים חזקים.

למרות מותו של אפשטיין בכלא ב-2019, החשיפות הנוכחיות מעוררות מחדש את הדיון על המחדלים באכיפת החוק סביב הנכס. ב-2019 נמנעו הרשויות מחיפוש מלא באחוזה בשל הנחיות פדרליות, אך כעת מקווים המחוקקים כי העדויות על רצח, סחר בתינוקות וניסויים רפואיים יובילו לפריצת דרך. המאבק הנוכחי מתמקד בפירוק סופי של מעטה הסודיות שאפף את "אחוזת האימים" במשך עשורים.