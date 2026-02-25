תמונה של המדען המנוח סטיבן הוקינג מתוך מסמכי אפשטיין, כשהוא נמצא בין שתי נשים בלבוש ביקיני, הפכה לאחרונה לוויראלית, בעוד קשריו עם עבריין המין ג'פרי אפשטיין עולים שוב למוקד.

https://x.com/i/web/status/2026698666577154217 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

הפיזיקאי הבריטי, ששמו מוזכר לפחות 250 פעמים במאגר מסמכי אפשטיין של משרד המשפטים האמריקני, נראה מחייך ואוחז בקוקטייל אדום בין שתי נשים לא מזוהות. לא ברור מתי או היכן צולמה התמונה, אך היא החלה להתפשט כאש בשדה קוצים ברשתות החברתיות בעקבות חשיפת המסמכים לאחרונה.

בתוך כך, מייסד מייקרוסופט ביל גייטס לקח אחריות על מעשיו בנוגע לקשריו עם אפשטיין, במהלך מפגש עם עובדי קרן גייטס, כך מסר דובר הארגון הפילנתרופי לרויטרס בהודעה כתובה אתמול.

דברי הדובר הגיעו בתגובה לדיווח של הוול סטריט ג'ורנל, שלפיו גייטס התנצל בפני העובדים במהלך המפגש על קשריו עם אפשטיין. לפי הדיווח, גייטס אמר כי זו הייתה טעות חמורה לבלות זמן עם אפשטיין ולצרף בכירים מקרן גייטס לפגישות איתו. הדיווח התבסס על הקלטה של הדברים שאמר גייטס במפגש: "אני מתנצל בפני אנשים נוספים שנגררו לכך בגלל הטעות שעשיתי," אמר, לפי העיתון.

הג'ורנל הוסיף כי גייטס הודה גם שניהל רומנים עם שתי נשים רוסיות שאפשטיין גילה עליהם מאוחר יותר, אך הם לא היו קשורים לקורבנותיו של עבריין המין.