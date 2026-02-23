הפוליטיקאי הבריטי לורד פיטר מנדלסון, נעצר הערב (שני) בחשד לעבירה של הפרת אמונים במשרה ציבורית, כך מסרה משטרת המטרופולין. סערה התעוררה לאחרונה בבריטניה, לאחר שנודע ששמו של מנדלסון, דמות משפיעה מאוד בפוליטיקה הבריטית, נקשר בפרשת אפשטיין.

https://x.com/i/web/status/2025984025828135401 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

דובר המשטרה בלונדון מסר: "שוטרים עצרו גבר בן 72 בחשד להפרת אמונים במשרה ציבורית. הוא נעצר בכתובת בקמדן ביום שני, 23 בפברואר, והועבר לתחנת משטרה בלונדון לצורך חקירה. המעצר בא בעקבות צווי חיפוש שבוצעו בשתי כתובות באזורי וילטשייר וקמדן".

מנדלסון הוא לשעבר שגריר בריטניה בארצות הברית, מונה על ידי ראש הממשלה קיר סטארמר והודח מתפקידו שבעה חודשים לאחר מכן בגלל קשריו עם עבריין המין ג'פרי אפשטיין.

המזכיר הראשי לראש הממשלה, דארן ג’ונס, אמר בבית הנבחרים כי גורמים רשמיים עוברים על מסמכים הקשורים למינויו של פיטר מנדלסון לשגריר בריטניה בארה"ב. לדבריו, הממשלה תשחרר את המסמכים בשלבים כאשר יהיו מוכנים, ולא בבת אחת בסיום התהליך. הוא ציין גם שהממשלה הבריטית, "אינה יכולה לאשר כמה זמן יימשך התהליך”, והיא "מצפה לפרסם את החלק הראשון של המסמכים כבר בתחילת מרץ".

עם זאת, לדבריו, אחד המסמכים כפוף לחקירה המתנהלת של משטרת המטרופולין בנוגע למנדלסון, ולכן יפורסם במועד מאוחר יותר ובהתייעצות עם המשטרה. חברי הפרלמנט הצביעו מוקדם יותר החודש בעד חיוב הממשלה לפרסם את כל המסמכים הקשורים למינוי, וכן מתקופת כהונתו בתפקיד.

עם זאת, כל מסמך שהממשלה סבורה כי פרסומו עלול לפגוע בביטחון הלאומי או ביחסי החוץ של בריטניה יועבר לוועדה פרלמנטרית עצמאית שתבחן אילו חלקים יש להשחיר. לפי "סקיי ניוז", מדובר באלפי מסמכים הכלולים בהחלטת הפרלמנט.

בריטניה מתמודדת כאמור בימים אלה עם אחת השערוריות הפוליטיות הגדולות ביותר מאז שממשלת הלייבור נכנסה לשלטון בקיץ 2024. במוקד: פרסום מסמכים חדשים מתיקי ג'פרי אפשטיין, קשרים שנחשפו עם לורד פיטר מנדלסון, והשלכותיהם הישירות על ראש הממשלה קיר סטארמר.

הפרשה החלה ב-30 בינואר, כאשר מחלקת המשפטים של ארצות הברית פרסמה כ-3 מיליון מסמכים נוספים מתיקי אפשטיין. במסמכים מופיעים שמות של דמויות משמעותיות מארצות הברית ומחוץ לה, ובהן גם גורמים בכירים בבריטניה. בין היתר נחשפו קשרים אישיים בין אפשטיין ללורד מנדלסון - דמות בכירה בפוליטיקה הבריטית וחבר בית הלורדים.

על פי המסמכים, אפשטיין ומנדלסון קיימו קשר קרוב, כאשר באחת ההתכתבויות כינה אפשטיין את מנדלסון "חברי הטוב ביותר". בנוסף, נחשפו תמונות של מנדלסון בלבוש מינימלי לצד אישה צעירה. עוד עולה מהמסמכים כי מנדלסון העביר לאפשטיין מידע פנימי, חסוי ורגיש במיוחד, בעיקר כלכלי, מתוך הדרגים הבכירים ביותר בבריטניה. בין היתר מדובר במידע מתקופה רגישה במיוחד בשנים 2009-2010, וכן מידע מוקדם על התפטרות צפויה של ראש ממשלה בריטי, עוד לפני שהדבר התרחש בפועל.