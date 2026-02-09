פרשת אפשטיין מגיעה לדאונינג 10: הלחץ הפוליטי על סטארמר גובר

בריטניה מתמודדת בימים אלה עם אחת השערוריות הפוליטיות הגדולות ביותר מאז שממשלת הלייבור נכנסה לשלטון בקיץ 2024. במוקד: פרסום מסמכים חדשים מתיקי ג'פרי אפשטיין, קשרים שנחשפו עם לורד פיטר מנדלסון, והשלכותיהם הישירות על ראש הממשלה קיר סטארמר.

הפרשה החלה ב-30 בינואר, כאשר מחלקת המשפטים של ארצות הברית פרסמה כ-3 מיליון מסמכים נוספים מתיקי אפשטיין. במסמכים מופיעים שמות של דמויות משמעותיות מארצות הברית ומחוץ לה, ובהן גם גורמים בכירים בבריטניה. בין היתר נחשפו קשרים אישיים בין אפשטיין ללורד מנדלסון - דמות בכירה בפוליטיקה הבריטית וחבר בית הלורדים.

על פי המסמכים, אפשטיין ומנדלסון קיימו קשר קרוב, כאשר באחת ההתכתבויות כינה אפשטיין את מנדלסון "חברי הטוב ביותר". בנוסף, נחשפו תמונות של מנדלסון בלבוש מינימלי לצד אישה צעירה. עוד עולה מהמסמכים כי מנדלסון העביר לאפשטיין מידע פנימי, חסוי ורגיש במיוחד, בעיקר כלכלי, מתוך הדרגים הבכירים ביותר בבריטניה. בין היתר מדובר במידע מתקופה רגישה במיוחד בשנים 2009-2010, וכן מידע מוקדם על התפטרות צפויה של ראש ממשלה בריטי, עוד לפני שהדבר התרחש בפועל.

בשנת 2024 מונה מנדלסון לשגריר בריטניה בארצות הברית, אך כעבור מספר חודשים הודח מתפקידו, עם תחילת פרסום מסמכי אפשטיין.

המשבר החריף לאחר פרסום מסמכים נוספים ב-30 בינואר 2026. במהלך סשן "שאלות ותשובות" בפרלמנט הבריטי השיב ראש הממשלה קיר סטארמר בחיוב כי ידע שמנדלסון היה בקשר עם אפשטיין בעבר בעת שמינה אותו לשגריר, אך טען כי לא ידע מה היה היקף הקשר.

בעקבות הדברים נוצר לחץ פוליטי כבד על סטארמר. בעוד שלשכת ראש הממשלה מסרה כי הוא "אופטימי", "בטוח" ו"נחוש", וכי אין בכוונתו להתפטר, מאחורי הקלעים מתגלה תמונה שונה. מנהיג הלייבור הסקוטי, אנאס סרוואר, עומד לקרוא לסטארמר לעזוב את תפקידו. שרי קבינט מקיימים דיונים על תרחיש של פרישה אפשרית ושאלת זהות ראש ממשלה זמני, וב-24 השעות האחרונות לא יצא אף שר קבינט להגן עליו בפומבי.

במקביל, נרשמו שתי התפטרויות בכירות מדאונינג 10 בתוך יממה - של מורגן מקסוויני ושל טים אלן, מה שמעמיק את תחושת המשבר סביב ראש הממשלה. גורמים פוליטיים מודים כי פרשת מנדלסון טרם נחשפה במלואה, וכי השלכותיה על הלייבור ועל הנהגת המפלגה עדיין מתבררות.