عشرات الدول حول العالم، بما فيها الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي، أصدرت الليلة (الثلاثاء) بياناً مشتركاً وعاجلاً يحذر من تدهور خطير ومقلق في الأمن الغذائي في السودان. وطُلب من الأطراف المتحاربة في البلاد إزالة جميع الحواجز والقيود فوراً على دخول المساعدات الإنسانية، من أجل منع كارثة إنسانية كبيرة.

في البيان الرسمي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية جاء أن التهديد بالمجاعة الواسعة في الأشهر المقبلة يتطلب عملاً دولياً فورياً. ودُعيت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى زيادة التمويل وملاءمة برامج المساعدة مع حالة الطوارئ على الأرض. وأكد بيان الدول أن "الأطراف في النزاع تتحمل المسؤولية الأساسية في تخفيف معاناة الشعب السوداني".

اندلع النزاع العنيف في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع (RSF)، على خلفية خلافات تتعلق بدمج القوات في إطار الانتقال إلى حكم مدني. القتال المستمر، إلى جانب الجفاف الشديد، أثرا بشكل كبير على قدرة المزارعين على حصاد محاصيلهم. ووفقًا لبيانات هيئة مراقبة الجوع العالمية التابعة للأمم المتحدة (IPC)، فإن أكثر من 5.1 ملايين شخص في السودان يعانون بالفعل من جوع حاد.

بالإضافة إلى أزمة الغذاء، أدت القتال إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص من منازلهم واندلاع موجة من أعمال القتل ذات الخلفية العرقية. الدول الموقعة على الإعلان تطالب بالسماح بوصول حر لقوافل المساعدات جواً وبراً – بما في ذلك تأمين ممرات إنسانية في إقليم دارفور، وضمان حماية العاملين في مجال الإغاثة، ووقف الهجمات فوراً على البنية التحتية المدنية في البلاد. وقد أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً أن أياً من الأطراف المتقاتلة لا يمثل حكومة شرعية أو دستورية في السودان.