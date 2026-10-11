يواجه رئيس بلدية نيويورك، زهران ممداني، ضغوطاً متزايدة من الجناح اليساري في تحالفه السياسي، حيث يطالب حلفاؤه الاشتراكيون ونشطاء مؤيدون للفلسطينيين منه بإقالة مفوضة شرطة نيويورك، جيسيكا تيش.

وفقًا لتقرير نُشر الليلة (الأحد) في وكالة التلغراف اليهودية (Jewish Telegraphic Agency)، تصاعدت الدعوات في أعقاب حادثة إطلاق نار قام بها عميل في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) يوم الخميس، حيث أُصيب رجل دومينيكاني كان يجلس في سيارته بينما كان ابنه البالغ من العمر خمس سنوات في المقعد الخلفي.

دارئيليزا أوفيلا شبليا، التي فازت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بدعم من ممداني والمتوقَّع أن تنضم إلى الكونغرس في العام القادم، دعت إلى تفكيك وحدة الاستجابة الاستراتيجية لشرطة نيويورك وإلى مطالبة تيش بالاستقالة.

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"يجب أن يتم تفكيك وحدة الاستجابة الاستراتيجية التابعة لشرطة نيويورك بأسرع وقت ممكن، ويجب على المفوضة تيش أن تستقيل"، قالت.

وقّع سبعة عشر من المسؤولين المنتخبين وعدد من المرشحين الآخرين المعروفين بانتمائهم إلى الاشتراكيين الديمقراطيين يوم الجمعة على رسالة جاء فيها أن "تيش يجب أن توقف دعم الشرطة لعمليات ICE وأن تحل وحدة الاستجابة الاستراتيجية، وإذا لم تفعل ذلك، ينبغي إقالتها".

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الخيار الذي هدّأ جزءًا من المجتمع اليهودي

قرار ممداني في العام الماضي بالإبقاء على تيش في المنصب اعتُبر خطوة مطمئنة من وجهة نظر جهات معتدلة ومنظمات يهودية مؤسسية في نيويورك.

تيش، التي تعرف نفسها بأنها "صهيونية فخورة" وتنحدر من عائلة يهودية معروفة، تم تعيينها في الأصل من قبل سلف ممداني، إريك آدامز.

وفقًا لـ JTA، من بين المنظمات التي رأت في القرار إشارة إيجابية كانت اتحاد UJA-نيويورك والمجلس للعلاقات المجتمعية اليهودية. بالمقابل، في وقت اتخاذ القرار عبّر جهات تقدمية عن تحفظاتها بشأن تيش، سواء بسبب علاقتها بإدارة آدامز أو بسبب الانتقادات التي وجهتها في السابق تجاه التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات.

كان يجب أن تؤدي سياساتها الصهيونية إلى فصلها من العمل

كما انضم تنظيم "جويش فويس فور بيس" (Jewish Voice for Peace) المناهض للصهيونية، والذي دعم مماداني منذ ترشحه الأول للهيئة التشريعية لولاية نيويورك، إلى الدعوات لإقالة تيش. وجاء في بيان التنظيم: "السياسة الصهيونية السامة لجيسيكا تيش، صلاتها بتقنيات المراقبة، والتزامها بمشاركة أساليب العمل بين شرطة نيويورك والجيش الإسرائيلي كان يفترض أن تؤدي إلى إقالتها فور بدء عمل الإدارة الجديدة".

في المقابل، جهات في اليسار توجه انتقادات لممداني أيضًا على أنه، بحسبهم، بعد عشرة أشهر من توليه المنصب، لم ينفذ بعد بعض وعود حملته الانتخابية، من بينها حل وحدة الرد الاستراتيجي التابعة للشرطة.

"خائن" و-"صهيوهران"

الضغط على ممداني يأتي أيضاً من جهة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، الذين اشتبكوا معه في فعالية أُقيمت يوم الأربعاء لإحياء ذكرى السابع من أكتوبر.

ممداني حضر فعالية ذكرى إسرائيلية تم فيها الحداد على فقدان أرواح يهودية وفلسطينية، لكنه واجه احتجاجًا شديدًا من متظاهرين وصفوه، من بين أمور أخرى، بـ"خائن" و"صهيوران"، وهي تلاعب بالكلمات بين اسمه وكلمة "صهيوني".

المتظاهرون اتهموه بأنه لم يفعل ما يكفي لدفع الأجندة المؤيدة للفلسطينيين التي ارتبطت به على مر السنين.

خلال المظاهرة سُمِعَت أيضًا هتافات: "رئيس البلدية ممداني، لا يمكنك الاختباء، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية". ووفقًا للتقرير، كانت الاحتجاجات صاخبة جدًا حتى أن منظمي فعالية الذكرى اضطروا لنقل الحدث إلى خلف الحواجز الشرطية.

أحد اللافتات في التظاهرة عرضت مماداني إلى جانب العبارة "Chief Executive of the NYPD SRG"، حيث ظهر نجمة داوود في الوسط واسمه تم تغييره إلى "Ziohran".

النشطاء انتقدوه أيضًا بسبب قراره إبقاء تيش في منصبه، بسبب عدم منعه فعاليات عقارية إسرائيلية في الكنس اليهودية، وبسبب خطته لمكافحة معاداة السامية، والتي بحسب بعض المنتقدين تحول أموالًا أيضًا إلى جهات يُنظر إليها على أنها صهيونية.

"ليس بالضرورة يمثلون أساسه"

في غضون ذلك، جادل بعض حلفاء ممداني بأن المتظاهرين لا يمثلون بالضرورة قاعدته السياسية. وقالت الناشطة آفي شتاين لوكالة الأنباء اليهودية (JTA) إنها تعتقد أن معظم المتظاهرين لم يكونوا من مؤيدي ممداني أصلاً.

وبحسب التقرير، حملت بعض اللافتات في المظاهرة اسم الاتحاد الشيوعي الماوي، الذي عارض ممداني حتى قبل توليه منصبه، كما تم توزيع نسخ من مجلة تابعة لمنظمة تروتسكية في مكان المظاهرة.

ومع ذلك، شتاين، وهي أيضًا عضو في الـ DSA، اعترفت بأن بعض المطالب التي طُرحت في التظاهرة تتوافق أيضًا مع آراء داخل قاعدة دعم مماداني. "هناك أمور يغضب الناس منها وأعتقد أنها شرعية - مثل إبقاء جيسيكا تيش في منصبها"، قالت. "الكثير منا لم يكونوا راضين عن ذلك".