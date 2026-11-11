وفاة مفاجئة لسفير روسيا لدى الولايات المتحدة عن 66 عامًا.. ما سبب رحيله؟

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، ألكسندر دارتشييف، توفي اليوم الأربعاء بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 66 عامًا. ولم تُعلن بعد ظروف وفاته.

جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: «ستبقى الذكرى العزيزة لزميلنا في قلوبنا إلى الأبد. لقد رحل دبلوماسي عظيم، وقائد متمرس، وزميل محبوب، وموجّه كان محترفًا من الطراز الأول وخبيرًا لامعًا في الشؤون الأمريكية».

عُيّن دارتشيف، وهو دبلوماسي مخضرم يتمتع بخبرة واسعة، سفيرًا في واشنطن مطلع عام 2025 خلفًا لأناتولي أنتونوف، في فترة شديدة التوتر والتعقيد في العلاقات بين موسكو والإدارة الأمريكية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

طوال مسيرته الدبلوماسية الطويلة، التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، ركّز دارتشييف على علاقات موسكو مع أمريكا الشمالية. وسبق أن خدم في السفارة الروسية بواشنطن خلال التسعينيات والعقد الأول من الألفية، وشغل منصب سفير روسيا لدى كندا لمدة تقارب ست سنوات (2014–2021)، وترأس إدارة أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية بموسكو قبل تعيينه في المنصب الرفيع بواشنطن.