مفاجأة مدوية في ميسيسيبي: فاز الديمقراطي سكوت كولوم بعد منافسة محتدمة في السباق على مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميسيسيبي، محققًا للحزب الديمقراطي إنجازًا استثنائيًا في الولاية للمرة الأولى منذ عام 1982، وذلك بعد انتهاء فرز الأصوات الليلة (الخميس). ويُعدّ الفوز مفاجئًا بشكل خاص بالنظر إلى الطابع المحافظ للولاية، التي دأبت على انتخاب الجمهوريين لعقود.

لم يقتصر إنجاز كولوم على تحقيق الفوز للديمقراطيين، بل جعله أيضًا أول شخص أسود من ولاية ميسيسيبي يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي منذ أكثر من 150 عامًا، إذ كانت آخر مرة حدث فيها ذلك عام 1876.

فصل بينه وبين منافسته الجمهورية، سيندي هايد-سميث، شاغلة المنصب، 4,664 صوتًا من أصل نحو مليون صوت جرى فرزها. وقد فاز كولوم، البالغ من العمر 43 عامًا، بنسبة 49.2% من الأصوات، فيما حصلت منافسته على 48.7% والمرشح المستقل على 2.1%. وتعني هذه النتيجة أن الديمقراطيين سيشغلون 55 مقعدًا في مجلس الشيوخ، بينما يشغل الجمهوريون حاليًا 44 مقعدًا، في حين لم يُحسم بعد السباق المتقارب في ألاسكا.

قال كولوم في خطاب النصر: «لم يصدق الناس أن لحظة كهذه ممكنة، لكنني ظللت مؤمنًا. هذا ليس شيئًا فعلته أنا، بل فعلتموه جميعًا. إنه شيء فعلناه معًا. في ميسيسيبي، السكان المحليون هم من يصنعون الفارق».

لم يكن من المتوقع في البداية أن تكون المنافسة متقاربة إلى هذا الحد، إذ كانت هايد-سميث تخوض الانتخابات مجددًا في ولاية فاز فيها الرئيس ترامب في انتخابات 2024 بفارق يزيد على 22 نقطة مئوية من الأصوات.

لكن في انتخابات التجديد النصفي، حقق الديمقراطيون سلسلة من الانتصارات المفاجئة، وأحكموا سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ. وتمكن الحزب من انتزاع مقاعد في مجلس الشيوخ في معاقل جمهورية، بينها تكساس وكارولاينا الجنوبية وكانساس وآيوا. وأشارت استطلاعات عديدة إلى أن السبب الرئيسي لذلك هو استياء الناخبين من الوضع الاقتصادي والحرب مع إيران.