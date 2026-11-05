شهدت الساحة السياسية الأمريكية تحولاً كبيراً أطلقت عليه الأوساط الإعلامية وصف "الزلزال السياسي"؛ حيث أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي عن سيطرة كاملة للحزب الديمقراطي على مجلسي الشيوخ والنواب، مما يقلب موازين القوى في منتصف الولاية الرئاسية الثانية للرئيس دونالد ترامب.

ولم تقتصر نتائج هذه الانتخابات على الولايات التأرجحية التقليدية، بل بلغت معاقل تاريخية للحزب الجمهوري مثل تكساس، وكانساس، وكارولينا الجنوبية، التي انتخبت سيناتورات ديمقراطيين لأول مرة منذ عقود. كما شهدت هذه الانتخابات دخول عبد الله السيد التاريخ كأول سيناتور مسلم في الولايات المتحدة عقب فوزه في ولاية ميشيغن.

العوامل الاقتصادية والسياسة الخارجية أسباب حاسمة

في تحليل سياق هذه النتائج خلال نقاش متلفز على قناة i24NEWS، أرجَع المحلل السياسي المختص في الشؤون الأمريكية الدكتور نعمان أبو عيسى هذا الاكتساح الديمقراطي إلى سخط الشارع الأمريكي من سياسات الإدارة الحالية، مشيراً إلى العوامل التالية:

غلاء المعيشة والضغوط الاقتصادية: أثقل ارتفاع أسعار الوقود والسلع كاهل المواطن الأمريكي، لا سيما الطبقات الوسطى والمهاجرين الذين تأثروا بتراجع خدمات الرعاية الصحية والارتفاع المباشر لمستويات المعيشة.

تداعيات الحرب على إيران: رأى غالبية الناخبين أن استمرار العمليات العسكرية ضد إيران يُمثّل قراراً خاطئاً يكلف الخزينة الأمريكية المليارات دون وجود أفق زمني محدد لإنهائها.

طبيعة التحالفات: أدّت سياسة الإدارة إلى التوتر مع حلفاء تقليديين مثل دول الاتحاد الأوروبي وكندا، إلى جانب غياب المشروطية في تقديم الدعم السياسي والعسكري.

وجهة نظر جمهورية: الناخب يعاقب والكلفة عالية

من جانبه، أوضح حازم الغبرة (رئيس مجموعة "فرن" الاستشارية والمستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية) أن التصويت جاء كرسالة عقاب من الناخب الأمريكي بشأن الوعود الانتخابية والكلفة المرتفعة للسياسات الخارجية.

وأضاف الغبرة:

التغيرات الديموغرافية: تعكس نتائج الانتخابات تحولات اجتماعية وديموغرافية متزايدة، لا سيما انتقال الكتلة السكانية نحو المراكز الحضرية الكبرى التي يغلب عليها التصويت للحزب الديمقراطي.

ضرورة الحلفاء لـ "أمريكا أولاً": مبدأ "أمريكا أولاً" لا يعني العمل بفرادة ودون حلفاء؛ إذ تعتمد واشنطن على تحالفات وشراكات استراتيجية لتعزيز اقتصادها وأمنها.

الملف الإيراني والتحديات الأمنيّة: الدوافع الأمنية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني كانت حاسمة في تحركات الإدارة، رغم الإخفاقات الإعلامية والتقديرات الزمانية الصادرة حول الحسم الميداني.

تداعيات مرتقبة على الإدارة الأمريكية

يضع هذا التغير الهيكلي في الكونغرس إدارة الرئيس ترامب أمام واقع جديد خلال العامين المتبقيين من ولايته؛ إذ يُتوقع أن يستغل الديمقراطيون أغلبية المجلسين لممارسة رقابة مشددة على قرارات البيت الأبيض، والسياسات المالية، وإعادة المراجعة الشاملة لملفات السياسة الخارجية والتعيينات الحكومية.