من غير المتوقع أن يقتصر فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة على تغيير موازين القوى في الكونغرس. ووفقًا لتحقيق موسّع أجرته مجلة "تايم"، يُعدّ كبار قادة الحزب بالفعل سلسلة من الإجراءات الرامية إلى ممارسة الضغط على إدارة دونالد ترامب خلال العامين الأخيرين من ولايته.

فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وبعد عامين في المعارضة، سيتمكنون من تحديد جدول أعمال اللجان، وعقد جلسات استماع، وإلزام كبار المسؤولين بالإدلاء بشهاداتهم، وفتح تحقيقات، وعرقلة التعيينات الجديدة للوزراء والقضاة الفيدراليين. في المقابل، يحتفظ ترامب بحق النقض، لذا قد يصطدم جزء كبير من التشريعات الديمقراطية بعقبة في البيت الأبيض.

أولًا: ارتفاع تكاليف المعيشة

وفقًا لمجلة تايم، تسعى قيادة الحزب إلى الربط بين قضيتين رئيسيتين رافقتا الحملة: غلاء المعيشة ومسألة مسؤولية إدارة ترامب.

من بين الخطوات التي يعتزم الديمقراطيون المضي فيها محاولة إلغاء بعض الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، وإعادة الدعم الفيدرالي للتأمين الصحي في إطار قانون حماية المرضى والرعاية الميسّرة، والتراجع عن تخفيضات بنحو تريليون دولار في برنامج الرعاية الصحية العامة في الولايات المتحدة. كما تُخطط مقترحات للتصدي لارتفاع أسعار السكن والرعاية الصحية والغذاء والطاقة ورعاية الأطفال.

ومع ذلك، يدرك الديمقراطيون أيضًا أن جزءًا كبيرًا من هذه الإجراءات لن يتحول إلى قانون. فقد أوضح ترامب بالفعل أنه مستعد لاستخدام حق النقض مرارًا وتكرارًا، ولا يمتلك الديمقراطيون أغلبية الثلثين التي تتيح لهم تجاوز هذا النقض.

تحقيقات ضد ترامب وعائلته

إحدى الأدوات الرئيسية التي ستكون في متناول الديمقراطيين هي السيطرة على لجان الكونغرس. ووفقًا لمجلة TIME، تستعد لجنتا القضاء والرقابة في مجلس النواب، إلى جانب لجان مماثلة في مجلس الشيوخ، لتوسيع فرق المحامين والمحققين التابعة لها بشكل كبير.

من بين القضايا المطروحة: أعمال ترامب في مجال العملات المشفّرة، ونشاط منصة تروث سوشيال، والطائرة الرئاسية التي قدّمتها قطر، والادعاءات بأن متبرعين وأصحاب علاقات حصلوا على إعفاءات جمركية أو مزايا حكومية، فضلًا عن العلاقات التجارية لأفراد عائلة ترامب.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون جاريد كوشنر محور التحقيقات بسبب مزاعم بوجود تضارب في المصالح بين دوره في المباحثات السياسية في الشرق الأوسط وعلاقات صندوقه الاستثماري بدول الخليج، وهي مزاعم ينفيها كوشنر. ومن جانبه، يرفض البيت الأبيض مزاعم تضارب المصالح، ويؤكد أن الرئيس يعمل لصالح الشعب الأمريكي.

وماذا عن عزل ترامب؟

رغم سيطرتها الجديدة على الكونغرس، لا يوجد حاليًا توافق واسع داخل الحزب الديمقراطي على الشروع في إجراءات عزل ثالثة ضد ترامب.

يؤيد بعض المشرّعين هذه الخطوة، لكن مسؤولين بارزين آخرين يحذّرون من أن جعل ترامب محور جدول الأعمال قد يضر بالحزب، لا سيما بعد فوزه. وتكمن الصعوبة الكبرى أيضًا في الحسابات: فبإمكان مجلس النواب إقرار مواد العزل بأغلبية بسيطة، لكن إدانة الرئيس وعزله فعليًا تتطلب أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ، وهي أغلبية لا يملكها الديمقراطيون.

بحسب مجلة «تايم»، فإن تسوية تحظى بدعم بعض المشرّعين تتمثل في التركيز تحديدًا على محاولة عزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، من بين أسباب أخرى، على خلفية مزاعم تتعلق بالنشاط العسكري في إيران وساحات أخرى.

الحرب في إيران تحت المجهر

تُعدّ الحرب في إيران أحد أبرز الموضوعات في البرنامج الديمقراطي، وقد أصبحت أيضًا قضية محورية في الحملة الانتخابية. وبحسب مجلة «تايم»، يعتزم الديمقراطيون في مجلس النواب خلال الأسبوع الأول من انعقاد الكونغرس الجديد الدفع بقرار يطالب ترامب بإنهاء الحرب أو الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة القتال.

مع ذلك، فإن قدرة الكونغرس على فرض إنهاء الحرب محدودة. ويحتفظ ترامب بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والأمن، وقد يتمثل الخيار الأكثر قابلية للتطبيق بالنسبة إلى الديمقراطيين في التحكم بميزانية الحرب وتخصيص الأموال.

وإسرائيل أيضًا في قلب الخلاف.

إحدى القضايا التي قد تعمّق الانقسام داخل الحزب الديمقراطي هي إسرائيل. ووفقًا لمجلة تايم، تضم المجموعة الجديدة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين مشرّعين محسوبين على اليسار الاشتراكي، يسعى بعضهم إلى طرح مسألة حظر بيع الأسلحة لإسرائيل للتصويت.

في المقابل، يُعدّ زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، من المؤيدين الواضحين لإسرائيل منذ سنوات، ولا تزال في الحزب مجموعة كبيرة من المشرّعين الوسطيين الذين يؤيدون العلاقات مع إسرائيل.

قد يصبح هذا التوتر أحد الاختبارات الرئيسية للقيادة الجديدة. ووفقًا لرويترز، قد تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى زيادة الرقابة والضغوط بشأن المساعدات العسكرية لإسرائيل، ومبيعات الأسلحة، والسياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة، لكن سلطة ترامب في استخدام حق النقض تحدّ من قدرة الكونغرس على إحداث تغيير حاد في السياسة.

الاختبار الكبير: 2028

تقف وراء تحركات الديمقراطيين أيضًا غاية سياسية طويلة الأمد: الانتخابات الرئاسية في عام 2028.

يأمل الحزب في استغلال العامين المقبلين لإظهار ما كان سيفعله لو كان يسيطر على البيت الأبيض أيضًا، حتى لو عرقل ترامب بعض مقترحاته. لكن داخل الحزب نفسه لا يزال هناك جدل عميق: هل يمر طريق العودة إلى البيت الأبيض عبر تبنّي أجندة أكثر يسارية وشعبوية، أم عبر استمالة ناخبي الوسط والطبقة العاملة الذين انتقلوا في السنوات الأخيرة إلى الجمهوريين؟

منح الفوز في انتخابات التجديد النصفي الديمقراطيين قوة كبيرة. وعليهم الآن أن يثبتوا أنهم يعرفون كيف يستخدمونها أيضًا.