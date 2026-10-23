صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على النائبة الديمقراطية إلهان عمر، داعيًا إياها إلى الاستقالة من الكونغرس، ومشككًا في الاسم الذي استخدمته للترشح للانتخابات وأداء القسم، وذلك بالتزامن مع تحقيق فدرالي تخضع له وتفتيش منزلها في واشنطن.

وفي منشور عبر منصته «تروث سوشيال» اليوم الجمعة، زعم ترامب أن اسم النائبة الحقيقي مختلف عن الاسم الذي تعرف به سياسيًا، مدعيًا أنه «إلهان نور سعيد علمي». كما أعاد طرح مزاعم قديمة تتعلق بزواجها من شخص قيل إنه شقيقها، وسخر من رد سابق لها عندما سُئلت عن هذه الادعاءات.

ودعا ترامب عمر إلى الاستقالة فورًا، مدعيًا أنها استخدمت اسمًا غير حقيقي لأداء القسم في الكونغرس. كما وجّه تعليقًا ساخرًا إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، قائلًا إن الحزب الديمقراطي «تنازل للتو عن مقعدها».

تفتيش منزلها في إطار تحقيق جنائي

وتأتي هجمات ترامب بعد أن فتّش عناصر فدراليون منزل عمر في واشنطن، الاثنين الماضي، في إطار تحقيق جنائي، في خطوة زادت حدة المواجهة بين الرئيس والنائبة المعروفة بانتقاداتها المتكررة لسياساته.

وذكرت شبكة «فوكس نيوز» أن عملية التفتيش نفذها عناصر من هيئة تحقيقات الأمن الداخلي، التابعة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية، وذلك قبل نحو ثلاثة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد الجهة المسيطرة على الكونغرس.

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وبحسب مصادر مطلعة، يرتبط التفتيش بتحقيق في شبهة احتيال جنائي تتعلق بأوراق الهجرة التي قدمها والد عمر الراحل نيابة عنها عندما كانت طفلة.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية، في بيان سابق، أن عملاء نفذوا مذكرة تفتيش مصرحًا بها قضائيًا في منطقة واشنطن، من دون الكشف عن طبيعة التحقيق أو تفاصيله.

عمر تتهم ترامب باستهداف خصومه السياسيين

في المقابل، اعتبرت عمر أن تفتيش منزلها يمثل محاولة لاستهداف الخصوم السياسيين لترامب، واتهمت إدارته باستخدام أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية أداة للضغط على معارضيها.

وقالت، في منشورات عبر منصة «إكس»، إن ترامب يستهدفها منذ نحو عشر سنوات من خلال ما وصفته بأكاذيب لا أساس لها وحملات تشهير، معتبرة أن ما يجري يندرج ضمن حملة ترهيب سياسي.

ولطالما وجّه ترامب انتقادات حادة إلى عمر، خصوصًا بسبب مواقفها المعارضة لحملته ضد المهاجرين غير النظاميين. كما سبق أن اتهمها بالتورط في إدخال مهاجرين من الصومال إلى الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.

وتُعد عمر، البالغة من العمر 44 عامًا، من أبرز الأصوات الديمقراطية اليسارية المنتقدة لترامب، ولا سيما في ملف الهجرة.

وتبقى المزاعم المتعلقة باسم النائبة وزواجها من شقيقها اتهامات طرحها ترامب ومنتقدوه، فيما لا يعني فتح تحقيق فدرالي أو تنفيذ مذكرة تفتيش بحد ذاته ثبوت ارتكاب مخالفة.