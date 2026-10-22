"لا أشعر بالأمان".. إلهان عمر تغادر منزلها بعد مداهمة السلطات

صرحت عضوة الكونغرس الديمقراطية ، إلهان عمر، اليوم (الخميس) بأنها ستنتقل من منزلها في واشنطن العاصمة بعد أن داهمه عملاء فيدراليون، مشيرة إلى أن الاهتمام الذي جلبته المداهمة جعلها تشعر بعدم الأمان هناك.

كما هو معلوم، خلفية المداهمة هي تحقيق من قبل السلطات الفيدرالية، الذي فُتح بعد أن أثيرت شكوك حول احتيال في مستندات الهجرة لعائلة عمر. عمر، التي وُلدت في الصومال، قالت يوم الأربعاء في مقابلتها الأولى منذ التفتيش إنها "واثقة من حقيقة أنها لم تفعل أي شيء خاطئ".

وفقاً لعمر، عملاء الأمن فتشوا لمدة أربع أو خمس ساعات وصادروا 17 غرضاً، من بينها هواتف، دفاتر، كتاب أطفال باللغة الصومالية وكاميرا قديمة كان زوجها قد تلقاها هدية. وزارة العدل شاركت القليل جداً من التفاصيل حول القضية، بخلاف كونها تحقيقاً جنائياً. وصلت عمر مع أسرتها إلى الولايات المتحدة في سن الثانية عشرة، بعد أن حصلوا على حق اللجوء السياسي. أصبحت مواطنة أمريكية بعد خمس سنوات، في عام 2000.