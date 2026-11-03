أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصريحًا لافتًا خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، قال فيه إنه قد ينتقل إلى إسرائيل ويتولى منصب رئيس الحكومة إذا سئم منه الأميركيون.

وقال ترامب، في حديثه للشبكة الأميركية: "إذا سئم الناس مني في الولايات المتحدة، سأنتقل إلى إسرائيل وأصبح رئيسًا للحكومة".

وجاء التصريح في سياق حديث ترامب مع "فوكس نيوز"، من دون أن يوضح ما إذا كان يقصد كلامه على سبيل المزاح، أو يتطرق إلى أي خطوات فعلية بهذا الشأن.