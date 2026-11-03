"سأصبح رئيسًا للحكومة في إسرائيل".. تصريح مفاجئ من ترامب يثير الانتباه

في تصريح لافت خلال مقابلة مع "فوكس نيوز"، قال ترامب إنه قد ينتقل إلى إسرائيل ويتولى رئاسة الحكومة إذا سئم منه الأميركيون.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في لقائهما في مار-آ-لاجو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في لقائهما في مار-آ-لاجوAP Photo/Alex Brandon

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصريحًا لافتًا خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، قال فيه إنه قد ينتقل إلى إسرائيل ويتولى منصب رئيس الحكومة إذا سئم منه الأميركيون.

وقال ترامب، في حديثه للشبكة الأميركية: "إذا سئم الناس مني في الولايات المتحدة، سأنتقل إلى إسرائيل وأصبح رئيسًا للحكومة".

وجاء التصريح في سياق حديث ترامب مع "فوكس نيوز"، من دون أن يوضح ما إذا كان يقصد كلامه على سبيل المزاح، أو يتطرق إلى أي خطوات فعلية بهذا الشأن.

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