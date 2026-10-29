بضغط من ممداني.. شرطة نيويورك تلغي صفقة مع شركة إسرائيلية

قررت شرطة نيويورك إلغاء صفقة بقيمة 750 ألف دولار مع شركة التكنولوجيا الإسرائيلية "كوغنيت" لشراء نظام ذكي لمراقبة الهواتف المحمولة. الصفقة، التي أثارت جدلاً جماهيرياً واسعاً سواء بسبب استخدام تكنولوجيا المراقبة أو بسبب أصول شركة كوغنيت وعلاقاتها مع حكومات في جميع أنحاء العالم، وضعت أيضاً في صلب الجدل موقف رئيس البلدية زهران ممداني من مفوضة الشرطة المحلية جيسيكا تيش.

النظام التابع لشركة كوغنيت الذي أشعل النقاش العام، FalcoNet، يعتمد على قدرات الذكاء الاصطناعي، ويعمل من خلال انتحال صفة هوائي خلوي (Stingray). وهو قادر على الاتصال بالأجهزة المحيطة به، والعمل على متن سيارات دورية، طائرات مسيرة أو حتى داخل حقيبة ظهر، وتحديد المواقع في الوقت الفعلي.

في شرطة نيويورك (NYPD)، أكدوا أن شراء النظام يهدف فقط إلى مكافحة الجريمة الخطيرة وتحديد مكان المفقودين. بالمقابل، أعربت منظمات حقوق الإنسان وأعضاء مجلس مدينة نيويورك الذين عارضوا شراء النظام عن أن استخدام برامج مراقبة مثل برنامج شركة "كوغنايت" الإسرائيلية سيمس بخصوصية السكان وسيحوّل الفضاء العام إلى ساحة مراقبة جماعية.

في قلب الضجة وقف رئيس بلدية نيويورك ،زهران ممداني، ومفوضة شرطة نيويورك (NYPD) جيسيكا تيش اليهودية التي تعرف نفسها كصهيونية فخورة. وانتقد أعضاء مجلس المدينة المؤيدون للفلسطينيين ممداني لأنه لم يفِ بوعده الانتخابي بقطع العلاقات بين شرطة نيويورك وإسرائيل، التي تحتفظ، من بين أمور أخرى، بتمثيل في الشرطة الإسرائيلية وتجري تدريبات مشتركة مع قوات الأمن الإسرائيلية.

تحدث ممداني خلال حملته الانتخابية ضد استمرار هذه العلاقات مع إسرائيل، وقال خلالها: "عندما يضغط الشرطي على عنق المواطن - فإن الجيش الإسرائيلي هو من يربط له الحذاء". انتقاد آخر وجه إلى ممداني من مؤيديه كان ضد قراره الإبقاء على جيسيكا تيش في منصبها. في الآونة الأخيرة، سُمعت أصوات طالبت مفوضة شرطة نيويورك بالاستقالة من منصبها بسبب مواقفها تجاه إسرائيل ولانتمائها إلى عائلة ثرية تبرعت بأموال طائلة للإدارة الأمريكية على مر السنوات.

جزء آخر من الانتقادات الموجهة ضد شرطة نيويورك بسبب شراء نظام المراقبة الإسرائيلي يضع في المركز الحقيقة أن عملية الشراء تمت دون مناقصة، وعلاقات شركة كوغنيت مع أنظمة مظلمة حول العالم. في عام 2023 تم الكشف أن الشركة فازت بمناقصة لبيع تكنولوجيا التنصت لشركة اتصالات في ميانمار قبل الانقلاب العسكري في البلاد. حتى صندوق الثروة النرويجي قطع علاقاته مع الشركة خوفاً من أن منتجاتها قد تساهم في انتهاك حقوق الإنسان.

في أعقاب الانتقادات العامة والضغط من قاعدة مؤيدي ممداني، ألغت شرطة نيويورك عملية الشراء مع كوغنيت، التي بدأت في ديسمبر الماضي. بدلاً من ذلك، أعلنت شرطة نيويورك عن فتح إجراء تنافسي مفتوح لتنفيذ عملية الشراء، مما يبقي إمكانية شراء تكنولوجيا المراقبة التابعة لكوغنيت مفتوحة. بالنسبة للشركة الإسرائيلية، لا يشكل ذلك ضربة مالية قاسية، حيث بلغت مبيعاتها في العام الماضي حوالي 400 مليون دولار.