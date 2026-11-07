"ميشيغان عاصمة أمريكا العربية".. عبد الرحمن السيد يرد على هجمات ترامب وفانس

أثار السيناتور الأمريكي المنتخب عن ولاية ميشيغان، عبد الرحمن محمد السيد، تفاعلًا واسعًا بعد تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في تجمع للأمريكيين العرب قرب العاصمة واشنطن، أكد فيها مكانة ميشيغان داخل المجتمع العربي الأمريكي، في وقت يواصل فيه الاحتفاء بفوزه التاريخي الذي يجعله أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي.

وقال السيد أمام الحضور: "أعرف أننا هنا في واشنطن العاصمة، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ميشيغان هي عاصمة أمريكا العربية"، في إشارة إلى الحضور الواسع للعرب الأمريكيين في الولاية التي فاز بتمثيلها في مجلس الشيوخ.

وخلال حديثه، تطرق السيد إلى تمسكه باستخدام اسمه الكامل، رغم الهجمات التي تعرض لها خلال الحملة الانتخابية بسبب اسمه وخلفيته العربية والمسلمة. وأكد أن الأسماء العربية، مثل أسماء منافسيه السياسيين، هي جزء من الهوية الأمريكية، في رسالة حملت ردًا ساخرًا على الرئيس دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس، إلى جانب خصمه الجمهوري مايك روجرز.

"حبيبي".. رسالة إلى نائب الرئيس

وكان السيد قد وجّه رسالة ساخرة إلى فانس خلال خطاب النصر الذي ألقاه في ديترويت عقب فوزه في الانتخابات، مستخدمًا كلمة "حبيبي"، وقال له إن هناك مفارقة لافتة في أن يكون نائب الرئيس ملزمًا دستوريًا بأداء مراسم تنصيبه في يناير/كانون الثاني 2027، رغم الهجمات التي شنها عليه خلال الحملة.

كما وجّه حديثه إلى ترامب، قائلًا إنه واجه صعوبة في نطق اسمه، مضيفًا أنه يستطيع من الآن فصاعدًا مناداته بـ"سيناتور" بعد توليه المنصب رسميًا.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب حملة انتخابية شهدت هجمات حادة على السيد بسبب هويته ومواقفه السياسية. وكان ترامب قد وصفه بـ"الجهادي"، فيما شن فانس هجمات شخصية عليه، وهو ما استحضره السيناتور المنتخب في خطابه، مؤكدًا أن ميشيغان اختارت الأمل بدلًا من الكراهية.

https://x.com/i/web/status/2118878848305484277 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

فوز تاريخي في ميشيغان

وفاز السيد، مرشح الحزب الديمقراطي، بمقعد ميشيغان في مجلس الشيوخ بعد تغلبه على الجمهوري مايك روجرز في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، ليصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية المجلس في تاريخ الولايات المتحدة.

والسيد طبيب يبلغ من العمر 42 عامًا، وهو ابن لمهاجرين مصريين، وشغل سابقًا منصب مدير إدارة الصحة في مدينة ديترويت ومقاطعة وين. وخاض حملته الانتخابية تحت شعار الحد من نفوذ الأموال والمصالح الخاصة في السياسة الأمريكية، إلى جانب الدعوة إلى إصلاح نظام الرعاية الصحية.

ويُنظر إلى فوزه بوصفه محطة بارزة في مسار التمثيل السياسي للمسلمين والعرب الأمريكيين، خصوصًا في ظل الحملة الانتخابية التي شهدت محاولات للتشكيك في ولائه وانتمائه بسبب خلفيته الدينية والعائلية.