فاز الديمقراطي عبد السيد بسباق مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية ميشيغان في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ليصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية المجلس، بعد واحدة من أكثر المنافسات احتدامًا في انتخابات التجديد النصفي. وهزم السيد، البالغ من العمر 41 عامًا، وهو سياسي تقدمي، الجمهوري مايك روجرز، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي وعضو الكونغرس السابق، لشغل المقعد الذي يخليه السيناتور الديمقراطي غاري بيترز بعد تقاعده.

وفي حديثه إلى أنصاره المحتشدين والمبتهجين في ديترويت، قال السيد إنه كان يردد دائمًا "إن شاء الله"، أي "إذا أراد الله"، كلما طُرحت نتيجة السباق. وأضاف: "لكن اليوم، الليلة، يمكننا أن نحول تلك الـ"إن شاء الله" إلى "الحمد لله"!". ثم مازح قائلًا: "للعاملين في الحملات اليمينية، هذا يعني ببساطة: الثناء لله".

خصّص السيد جزءًا من خطابه للحديث عن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، التي دعمت منافسيه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي والانتخابات العامة. وسخر من اللجنة بسبب إنفاقها مبالغ طائلة ضده، وزعم أنها أنفقت 42 مليون دولار ضد حملته، وأن أكثر من 350 مليون دولار خُصّصت للجهود الرامية إلى هزيمته، بما في ذلك نحو 70 مليون دولار في الانتخابات التمهيدية.

لم يتم التحقق من تلك الأرقام بشكل مستقل.

قال السيد: "لا نريد أن تُستخدم أموالنا في ممارسة الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية أو شنّ الحروب"، معتبرًا أن عائدات الضرائب الأمريكية ينبغي أن تُستخدم بدلًا من ذلك لتمويل المدارس والرعاية الصحية والبنية التحتية داخل الولايات المتحدة. وقد اتهم إسرائيل مرارًا بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو اتهام ترفضه إسرائيل ويطعن فيه روجرز.

طوال الحملة الانتخابية، دأب الرئيس دونالد ترامب على انتقاد السيد بسبب دينه، واصفًا إياه بأنه "جهادي خطير" ومشيرًا إليه باسم "محمد السيد". وردًا على ذلك، قال السيد في خطابه: "دونالد، أعلم أنك واجهت صعوبة مع اسمي... لذا، بعد أن يؤدي جيه دي مراسم تنصيبي في يناير، يمكنك ببساطة أن تناديني بـ"السيناتور"."

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وكشف السباق أيضًا عن انقسام بين الديمقراطيين بشأن إسرائيل. فقد هزم السيد بفارق ضئيل النائبة هايلي ستيفنز، وهي ديمقراطية تؤيد إسرائيل وحظيت بدعم المؤسسة الوسطية في الحزب، في الانتخابات التمهيدية التي جرت خلال الصيف.

أُخرجت ستيفنز من تجمع انتخابي بعدما طالبته بإدانة إعلان يدعمه ويلقي باللوم على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ثم أعلنت دعمها لروجرز.

أظهر استطلاع لآراء الناخبين اليهود الذين أدلوا بأصواتهم قبل يوم الانتخابات أن السيد حصل على 60% من أصواتهم المبكرة في سباق مجلس الشيوخ، مقارنةً بحصول جوسلين بنسون، المرشحة الديمقراطية لمنصب الحاكم، على 79%. وحصل روجرز على 36%، فيما لم يصوّت 5% لأي مرشح في السباق.

من بين الناخبين اليهود الذين أيدوا روجرز، قال 61% إن تصويتهم كان في الأساس ضد السيد، وليس تأييدًا للمرشح الجمهوري. ومن بين الذين لم يصوتوا للسيد، ذكر 92% أن مواقفه من إسرائيل والمخاوف بشأن معاداة السامية كانت سببًا رئيسيًا، بينما قال 22% إنهم أرادوا توجيه رسالة إلى الحزب الديمقراطي. وقد أُجري استطلاع الرأي قبل أن تعلن ستيفنز تأييدها لروجرز يوم الأحد.