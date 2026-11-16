في 16 نوفمبر 2003، قبل 23 عامًا بالضبط، نزل ليونيل ميسي، البالغ من العمر 16 عامًا آنذاك، إلى أرض الملعب بقميص برشلونة للمرة الأولى. حدث ذلك في مباراة ودية أمام بورتو، أُقيمت بمناسبة افتتاح ملعب دو دراغاو. في تلك الأمسية، لم يكن أحد يعلم إلى أي مدى سيصل الفتى الأرجنتيني، الذي أصبح لاحقًا أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

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خسر برشلونة، الذي كان يدربه فرانك ريكارد، أمام بورتو بنتيجة 0-2. ودخل ميسي، مرتديًا القميص رقم 14، بديلًا لفرناندو نافارو في الدقيقة 71، ولعب نحو 20 دقيقة. ولم تكن تلك سوى مشاركة أولى غير رسمية، لكنها كانت، بالنسبة إلى لاعب نشأ في أكاديمية النادي، الخطوة الأولى نحو مسيرة استثنائية.

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جاء ظهوره الرسمي الأول بعد نحو عام، في 16 أكتوبر 2004، في مباراة الديربي أمام إسبانيول. دخل ميسي في الدقيقة 82 بديلًا لديكو، في مباراة فاز فيها برشلونة 1-0. ومنذ ذلك الحين، بدأ يثبت مكانته تدريجيًا في الفريق، حتى أصبح نجمه الأكبر وأحد أبرز رموز النادي.

بين عامي 2004 و2021، لعب ميسي لبرشلونة، وفاز معه بعشرة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأصبح صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات والأهداف في تاريخ النادي. ولعب لاحقًا لباريس سان جيرمان، ومنذ عام 2023 لعب لإنتر ميامي. وبقميص منتخب الأرجنتين، بلغ قمة أخرى حين فاز معه بكأس العالم عام 2022 وبكوبا أمريكا عامي 2021 و2024. وفي رصيده أيضًا ثماني كرات ذهبية.

لم تكن مسيرة ميسي مع منتخب الأرجنتين خالية من اللحظات الصعبة. ففي عام 2016، بعد الخسارة في نهائي كوبا أمريكا، أعلن اعتزاله اللعب الدولي. وكتب في منشور على إنستغرام أن القرار يؤلمه كثيرًا، لكنه أوضح أنه يشعر بأن الوقت قد حان لإفساح المجال أمام الجيل الشاب. وكتب: «لطالما بذلت كل ما بوسعي من أجل هذا القميص، لأمنحكم الفرح وأجعلكم فخورين بكونكم أرجنتينيين من خلال كرة القدم». ولاحقًا تراجع عن قراره، وواصل قيادة المنتخب إلى أعظم الإنجازات في تاريخه.

جاء فصله الأخير بقميص الأرجنتين في المباراة أمام بنين، التي فاز فيها المنتخب بنتيجة 3-0. وسجّل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 71، في مباراة ودّع فيها القميص السماوي والأبيض بعد مسيرة طويلة وحافلة بالإنجازات. وبذلك أسدل الستار على مسيرته مع المنتخب الذي أصبح فيه أحد أبرز رموزه عبر تاريخه.

بعد 23 عامًا على تلك الدقائق الأولى في بورتو، يصعب المبالغة في تقدير أهمية تلك الأمسية. فقد تحولت مباراة ودية بدت آنذاك مجرد فرصة أخرى لشاب موهوب، في retrospect, إلى نقطة انطلاق إحدى أعظم المسيرات في تاريخ كرة القدم.