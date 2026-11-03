بعد أسبوع على الانتخابات واستطلاع النتائج الدقيق في إسرائيل الذي نُشر هنا على i24NEWS، وقبل أن تصل الأحزاب إلى مشاورات لدى الرئيس الإسرائيلي، نُشر مساء اليوم (الثلاثاء) في قناتنا العبرية استطلاعا تناول آراء الجمهور بشأن السيناريوهات السياسية المحتملة والحكومة التي يفضّل تشكيلها.

فيما يتعلق بالخيارات الرئيسية، ينقسم الجمهور: يفضّل 34% إجراء انتخابات جديدة، ويفضّل 34% تشكيل حكومة وحدة برئاسة بنيامين نتنياهو. في المقابل، يفضّل 16% فقط تشكيل حكومة أقلية برئاسة غادي آيزنكوت، وتفضّل نسبة أقل، تبلغ 14%، تشكيل حكومة وحدة برئاسة آيزنكوت.

سألنا أيضًا عما إذا كان الجمهور يؤيد حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت، تستند إلى أصوات الأحزاب العربية، بحيث تكون القائمة العربية الموحدة ومنصور عباس جزءًا منها، وتمتنع القائمة المشتركة عن التصويت أو تدعمها من الخارج. وتعارض أغلبية ساحقة، تبلغ 74%، حكومة كهذه. في المقابل، لا يرغب في حكومة كهذه سوى 22% من الإسرائيليين.

وفي الختام، سألنا عما إذا كنتم ترغبون في حكومة وحدة تضم "الليكود" و"يشَار" و"معًا" و"الصهيونية الدينية"، برئاسة نتنياهو، تلتزم بتعزيز أربعة مبادئ من شأنها رأب الصدع في المجتمع الإسرائيلي: تجنيد الحريديم، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وإلغاء محاكمة نتنياهو، والمضي في إصلاح قضائي ما بالتوافق. وقد أيد 60% من الجمهور تشكيل حكومة كهذه، مقابل 34% يعارضونها.

ماذا سيحدث إذا أُجريت انتخابات جديدة؟

بالإضافة إلى ذلك، أُجري استطلاع للمقاعد البرلمانية بحث في الجهة التي سيصوّت لها الإسرائيليون إذا توجّهت البلاد إلى انتخابات جديدة. ووفقًا لنتائج الاستطلاع، لو أُجريت الانتخابات اليوم، لبقي "الليكود" الحزب الأكبر في إسرائيل بحصوله على 28 مقعدًا، أي أكثر بمقعد واحد مما حصل عليه في الانتخابات. أما حزب "يشار!" بزعامة غادي آيزنكوت فيخسر مقعدًا ويتراجع إلى 20 مقعدًا. ويليهما "معًا" بـ12 مقعدًا، و"القائمة المشتركة" بـ11، و"الديمقراطيون" بـ8 مقاعد، وكذلك "يسرائيل بيتنو" الذي يحصل على مقعد واحد أكثر مما حصل عليه في الانتخابات. وتخسر "القائمة العربية الموحدة" مقعدًا وتتراجع إلى 7 مقاعد، مثل "يهدوت هتوراه" و"شاس". ويحصل كل من "الصهيونية الدينية–هوية" و"عوتسماه يهوديت" على 6 مقاعد.

تتغير خريطة الكتل وفقًا للاستطلاع بمقعد واحد لصالح الائتلاف الحالي، الذي يحصل على 54 مقعدًا. وتبقى كتلة آيزنكوت عند 48 مقعدًا، فيما تحصل الأحزاب العربية على مقعد أقل، وتتراجع إلى 18 مقعدًا في الكنيست.

جُمعت العينة وأُجري الاستطلاع بواسطة شركة دايركت بولز المحدودة، برئاسة تسوريئيل شارون، لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 2 نوفمبر 2026، باستخدام نظام رقمي بالتعاون مع لوحة مشاركين، وشمل 559 مشاركًا بالغًا (18 عامًا فأكثر) يشكّلون عينة ممثلة لعامة السكان في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي في العينة هو ±4.1% عند مستوى ثقة 95%.