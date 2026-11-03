سيؤدي أعضاء الكنيست السادسة والعشرين اليمين الأسبوع المقبل، ومن أول الأمور التي يريد معسكر التغيير القيام بها في الكنيست الجديدة انتخاب رئيس جديد لها، مع وجود توجه حاليًا لتولي يائير لابيد هذا المنصب.

في اجتماع قادة كتلة التغيير، أدركت الأطراف أن أحد قادة الكتلة يجب أن يُعيَّن رئيسًا للكنيست، ما يزيد من فرص تولّي لابيد المنصب، فيما يطمح آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة ويحتاج إلى التفرغ لذلك. في غضون ذلك، بدأت الكتل البرلمانية بجمع التوقيعات لمطالبة أوحانا بعقد جلسة خاصة لانتخاب رئيس الكنيست.

إلا أن الليكود يفكر بالفعل في كيفية منع هذه الخطوة: فرئيس الكنيست الحالي، أمير أوحانا، يعتزم إجراء التصويت على تعيين رئيس للكنيست بعد أسبوع فقط من أداء أعضائه اليمين الدستورية، ويأمل الليكود أن تؤدي الخلافات داخل معسكر التغيير إلى تأجيل إضافي وإعاقة سيطرة آيزنكوت على الكنيست.

كما أعدّ حزب الليكود خطة بديلة تحسبًا لتعيين لابيد رئيسًا للكنيست، ويخطط، في حال تشكيل حكومة وحدة، لتعديل القانون بما يسمح بعزله. حاليًا، يتطلب عزل رئيس الكنيست أغلبية 90 عضوًا، وهو عدد سيصعب على الليكود بلوغه في تشكيلة الكنيست السادسة والعشرين.

بالإضافة إلى ذلك، يخطط معسكر التغيير بالفعل للخطوات المرتقبة في الأيام الأولى للكنيست: إلغاء القوانين المتعلقة بالمستشارة القضائية للحكومة ولجنة اختيار القضاة وقسم التحقيق مع أفراد الشرطة، وكذلك تشكيل لجان تتيح للكنيست أداء مهامه: اللجنة التنظيمية، ولجنة الخارجية والأمن، واللجنة المالية، ولجان خاصة.