بعد قرار شطبه من الكنيست.. سامي أبو شحادة يسحب ترشحه ويواصل قيادة التجمع

أعلن رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، سحب ترشحه لانتخابات الكنيست، بعد أن أبدى رئيس الهيئة القضائية في المحكمة العليا الإسرائيلية أن أغلبية القضاة تتجه إلى تثبيت قرار شطبه، واقترح عليه سحب ترشحه.

وجاء القرار عقب جلسة المحكمة العليا التي نظرت في الطعن على شطب أبو شحادة، وبعد اجتماع مشترك عقدته اللجنة المركزية والمكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي، مساء اليوم، لبحث التطورات والتداعيات السياسية والقانونية للقضية.

وقال التجمع، في بيان، إن قرار سحب الترشح اتُّخذ بعد نقاش معمّق وبالتشاور مع أبو شحادة وطاقم من المحامين، انطلاقًا مما وصفه بالمسؤولية السياسية تجاه الجمهور العربي والقائمة المشتركة، وبهدف الحد من التداعيات التي قد تطال العمل السياسي والبرلماني العربي.

التجمع: أبو شحادة سيواصل قيادة الحزب

وشدد الحزب على أن سحب الترشح لا يعني انسحاب أبو شحادة من الحياة السياسية، ولا تخليه عن رئاسة التجمع وقيادته، مؤكدًا أنه سيواصل قيادة الحزب والمشاركة في المعارك السياسية والجماهيرية المقبلة.

واعتبر التجمع أن القضية تجاوزت مسألة ترشح أبو شحادة شخصيًا، وأصبحت تثير تساؤلات بشأن حدود التمثيل السياسي المتاح للمواطنين العرب في إسرائيل، واستخدام إجراءات الشطب لتقييد العمل السياسي العربي. كما اتهم الحزب اليمين الإسرائيلي، وعلى رأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالوقوف وراء حملة التحريض ضد أبو شحادة.

وأضاف البيان أن القرار لا يمثل تراجعًا عن مواقف الحزب أو خضوعًا لحملات التحريض، مؤكدًا أن التجمع والقائمة المشتركة سيواصلان العمل لتعزيز التمثيل العربي والمشاركة في الانتخابات.

دعوة إلى تعزيز المشاركة السياسية

ودعا التجمع أنصاره إلى الرد على قرار الشطب بمزيد من التنظيم والمشاركة السياسية والتوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدًا عزمه مواصلة مواجهة ما وصفه بمحاولات نزع الشرعية عن العمل السياسي العربي.