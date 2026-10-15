قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، جدد أفيغدور ليبرمان رفضه القاطع للمشاركة في حكومة يرأسها بنيامين نتنياهو. كما يرفض رئيس حزب إسرائيل بيتينو أي صيغة لحكومة أقلية، حتى لو كانت مؤقتة، وينوي فرض شروطه على شركائه في المعارضة.

قال ليبرمان: "موقفنا واضح ولا لبس فيه: سنشكل ائتلافًا يتألف حصريًا من أحزاب صهيونية"، مستبعدًا أي مشاركة لحزب "القائمة الموحدة"، أو القائمة العربية المشتركة، وكذلك الأحزاب المتدينة شاس ويهودية التوراة الموحدة.

ومع ذلك، يترك الزعيم اليميني الباب مفتوحاً أمام تحالف مع حزب الليكود، بشرط أن لا يكون بنيامين نتنياهو زعيمه بعد الآن. وقال: "الليكود بدون نتنياهو يمكن أن يكون شريكاً مهماً. لكن مع نتنياهو، ومهما حدث، لن نجلس بأي حال من الأحوال في نفس الحكومة".

هذا الموقف يُعَقِّد المفاوضات داخل صفوف المعارضة، خاصة بالنسبة لغادي أيزنكوت، الذي كان قد طرح إمكانية تشكيل حكومة أقلية إذا لم تحصل الأحزاب المعارضة لنتنياهو على الأغلبية المطلقة في الكنيست. ليبرمان يرفض أي صيغة تعتمد حتى على الدعم الخارجي للأحزاب العربية.

في حين أن الاستطلاعات لا تعطي حالياً أيًا من الكتلتين الكبيرتين 61 مقعداً اللازمة للحكم منفردتين، فإن متطلبات ليبرمان قد تُلقي بثقلها بشكل كبير على تشكيل الائتلاف المقبل. إن رفضه لأي تحالف مع نتنياهو، الأحزاب العربية، والكتل المتدينة يحد بشكل كبير من إمكانيات التوصل إلى اتفاق غداة الاقتراع.