هل يقترب حل أزمة تشكيل الحكومة؟ ليبرمان يخفف موقفه من تجنيد الحريديم

قال زعيم حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، يوم الجمعة إنه مستعد لتقديم تنازلات بشأن التجنيد العسكري للمساعدة في تشكيل حكومة من دون بنيامين نتنياهو، في تراجع ملحوظ عن أحد المطالب الرئيسية لحملته الانتخابية، مع استمرار مفاوضات تشكيل الائتلاف في إسرائيل بعد الانتخابات.

وضع ليبرمان ثلاثة خطوط حمراء: إنهاء حكم نتنياهو، وتجنب إجراء انتخابات أخرى، ورفض حكومة يعتمد تشكيلها على امتناع القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة عن التصويت. وقال إن كل ما عدا ذلك قابل للتفاوض.

وكتب: "في جميع القضايا الأخرى، تُعدّ المرونة والتوصل إلى حلول وسط أمرين جائزين ومرغوبين. وهذا يشمل قانون التجنيد".

شكّل هذا التصريح تراجعًا عن إصراره قبل الانتخابات على أن فرض الخدمة العسكرية أو المدنية الإلزامية على جميع الإسرائيليين شرط غير قابل للتفاوض للانضمام إلى ائتلاف. وفي أكتوبر، استبعد صراحةً أي تسوية بشأن هذا المطلب.

كتب ليبرمان يوم الجمعة: "هذا يؤلمني، وأعلم أنه يؤلم كثيرين غيري. لكن بالنظر إلى جملة التحديات التي نواجهها اليوم، يجب أن تأتي المصلحة الوطنية لدولة إسرائيل وشعب إسرائيل قبل كل اعتبار آخر".

قد يؤدي استعداده لتليين موقفه إلى تذليل عقبة رئيسية أمام التعاون مع أحزاب الحريديم. وأسفرت انتخابات 27 أكتوبر عن حصول كتلة نتنياهو على 53 مقعدًا، وكتلة المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت على 48 مقعدًا، والحزبين العربيين على 19 مقعدًا. وسيؤدي ضم حزبَي شاس ويهدوت هتوراة إلى معسكر المعارضة إلى تشكيل أغلبية ضيقة من 61 مقعدًا.

أفادت القناة 12، الخميس، بأن ليبرمان رفع اعتراضه على الشراكة مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، وأن مقترحه للتجنيد لعام 2018 يمكن أن يشكل أساساً للمفاوضات. ونفى حزبه صحة التقرير، قائلاً لصحيفة جيروزاليم بوست إن شيئاً لم يتغير منذ إحاطته يوم الاثنين. وأيّد بيان الجمعة صراحةً إبداء المرونة بشأن قانون التجنيد، دون الإعلان عن اتفاق مع أي من الحزبين.

ومع ذلك، كرر ليبرمان أن حزب إسرائيل بيتنا سيصوت ضد أي حكومة يعتمد تشكيلها على امتناع القائمة المشتركة وحزب القائمة الموحدة عن التصويت.

وجادل بأن حكومة أقلية ستنهار أسرع حتى من "حكومة التغيير" السابقة، التي لم تدم سوى ما يزيد قليلاً على عام، وقد تعيد نتنياهو إلى السلطة بسبعين مقعداً. وقال إن المسؤولية الوطنية تقتضي "قرارات صعبة" و"تنازلات مؤلمة".

دعا ليبرمان إلى تشكيل ائتلاف يضم 61 نائبًا من دون الأحزاب العربية، متوقعًا أن ينضم إليه ثلاثة أو أربعة نواب من حزب الليكود بعد تشكيله.

كما نفى مناقشة اتفاق على التناوب على رئاسة الوزراء، قائلاً إنه لم يتحدث عن ذلك "مع أي أحد، ولا حتى مع نفسي". وأضاف أن من ينجح في تشكيل الحكومة ينبغي أن يتمتع بكامل الصلاحيات طوال مدة الولاية.