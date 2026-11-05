أفادت مصادر أمريكية لقناة i24NEWS بأن خيار شنّ هجوم على إيران لا يزال مطروحًا، وفق ما نشره عميحاي شتاين مساء اليوم (الخميس) في النشرة الرئيسية. وبحسب المصادر، هناك احتمال أن يقرر ترامب شنّ هجوم محدود يقتصر على أهداف مرتبطة بالبرنامج النووي، بما في ذلك جبل الفأس، بدلًا من هجوم واسع يشمل أيضًا منشآت الطاقة.

أفاد دبلوماسيون إقليميون لـi24NEWS بأن القطريين استأنفوا مساعيهم للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأن الرسالة التي نُقلت إلى إيران هي: «يجب أن تقدموا شيئًا لترامب في الملف النووي حتى يتم التوصل إلى اتفاق».

في غضون ذلك، أفاد مصدر أمريكي لقناة i24NEWS بأن حاملة الطائرات روزفلت سترسو بضعة أيام في سنغافورة، ثم ستواصل طريقها إلى الشرق الأوسط، ومن المرجح أن تصل إلى المنطقة في منتصف نوفمبر.