ضربة أمريكية لإيران لا تزال واردة.. مسؤولون يكشفون لـi24NEWS موقف واشنطن من الخيار العسكري
وفقًا للمصادر،هناك احتمال أن يقرر ترامب شن هجوم محدود يقتصرعلى أهداف مرتبطة بالبرنامج النووي،وأن يمتنع عن مهاجمة منشآت الطاقة•كما أفاد مصدر أمريكي i24NEWS بأن حاملة الطائرات روزفلت ستصل قريبًا للمنطقة
أفادت مصادر أمريكية لقناة i24NEWS بأن خيار شنّ هجوم على إيران لا يزال مطروحًا، وفق ما نشره عميحاي شتاين مساء اليوم (الخميس) في النشرة الرئيسية. وبحسب المصادر، هناك احتمال أن يقرر ترامب شنّ هجوم محدود يقتصر على أهداف مرتبطة بالبرنامج النووي، بما في ذلك جبل الفأس، بدلًا من هجوم واسع يشمل أيضًا منشآت الطاقة.
أفاد دبلوماسيون إقليميون لـi24NEWS بأن القطريين استأنفوا مساعيهم للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأن الرسالة التي نُقلت إلى إيران هي: «يجب أن تقدموا شيئًا لترامب في الملف النووي حتى يتم التوصل إلى اتفاق».
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في غضون ذلك، أفاد مصدر أمريكي لقناة i24NEWS بأن حاملة الطائرات روزفلت سترسو بضعة أيام في سنغافورة، ثم ستواصل طريقها إلى الشرق الأوسط، ومن المرجح أن تصل إلى المنطقة في منتصف نوفمبر.