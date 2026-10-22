يوم الانتخابات في إسرائيل 2026.. من يستحق إجازة مدفوعة وكم يتقاضى من يعمل؟

المسؤولة الرئيسية عن علاقات العمل في وزارة العمل، المحامية رفيكا وربنر، نشرت اليوم (الأربعاء) مجموعة تعليمات للعمال وأصحاب العمل قبيل انتخابات الكنيست الـ26، التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل. في الوثيقة تم تفصيل الحقوق في يوم العطلة، والخدمات التي يمكن أن تستمر في العمل، والقواعد المتعلقة بدفع الأجور للعمال.

يوم الانتخابات يُعرّف في القانون كيوم عطلة، باستثناء الخدمات العامة التي ستعمل كالمعتاد. من بين ذلك يشمل موظفي لجنة الانتخابات والأحزاب، المواصلات، مواقف السيارات ومحطات الوقود، المطاعم والمقاهي، الفنادق، المصانع ذات الإنتاج المستمر، خدمات الاتصال، المياه والكهرباء، دور السينما، الصحافة، الإذاعة والتلفزيون، الخدمات الصحية، قوات الأمن وخدمات الإنقاذ.

في جميع هذه الخدمات يجب السماح للعمال بالتصويت.

عامل عمل لدى نفس صاحب العمل لمدة لا تقل عن 14 يومًا متتاليًا قبل يوم الانتخابات، يحق له الحصول على الأجر الذي كان سيتقاضاه لو لم يكن يوم عطلة.

العاملون في يوم الانتخابات: عادةً 200%

القانون لا ينص بشكل صريح على نسبة الأجر للعمال الذين يحضرون إلى العمل في يوم الانتخابات. وفقًا للوثيقة، وبناءً على أحكام محاكم العمل، الاتفاقيات الجماعية والعُرف السائد في سوق العمل، فإن أصحاب العمل عادة يدفعون 200% من الأجر أو بدلاً من ذلك أجرًا عاديًا بالإضافة إلى ساعات إجازة مقابل ساعات العمل الفعلية. ومع ذلك، كانت هناك أيضًا أحكام إقليمية تم فيها تحديد أجر عادي فقط، ولم تُحسم المسألة في المحكمة الوطنية للعمل.

تنطبق هذه القاعدة سواء على العاملين في الخدمات التي تقرر أن تعمل يوم الانتخابات أو على عاملين آخرين طُلب منهم الحضور إلى العمل ووافقوا على ذلك.

من ناحية أخرى، فإن العمال الأجانب في قطاعات التمريض، الفندقة، المطاعم، البناء، الزراعة والصناعة يحق لهم، حسب القانون، الحصول على أجر عادي مقابل العمل في يوم الانتخابات، دون إضافة للأجر أو يوم عطلة بديل - إلا إذا كان يسري عليهم ترتيب أفضل بموجب عقد، اتفاقية عمل جماعية أو أمر توسيع.

وماذا عن العاملين في لجان الاقتراع؟

تشير الوثيقة أيضًا إلى العمال الذين يعملون فقط في يوم الانتخابات، أو في يوم الانتخابات واليوم الذي يليه بشكل متتالٍ — ومن بينهم أعضاء لجان الاقتراع، المراقبون، أمناء صناديق الاقتراع، مفتشو نزاهة الانتخابات، رجال الأمن، المنظمون وموظفون آخرون من الأحزاب أو من لجنة الانتخابات.

ينطبق على هؤلاء العمال ترتيب خاص، ومن بين أمور أخرى، تم تحديد أن قانون ساعات العمل والراحة لا يسري عليهم في إطار هذا التشغيل. يمكن أن يكون موعد دفع أجورهم حتى 60 يومًا بعد يوم الانتخابات.