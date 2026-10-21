قبل أسبوع فقط من انتخابات 2026، والتوتر يتصاعد. أمس (الإثنين) أعلن رئيس حزب كاحول لافان بيني غانتس عن استقالته، والضغط يتزايد على رئيس حزب "عمخا يسرائيل" فينتر للاستقالة أيضًا، و-i24NEWS بالتعاون مع معهد "دايركت بولس" أجرى استطلاع مقاعد بنتائج دراماتيكية تم بثه هذا المساء في النشرة الرئيسية لقناة i24NEWS.

لو أُجريت انتخابات الكنيست الـ26 اليوم، كان حزب "الليكود" سيحصل على 26 مقعدًا، بزيادة مقعد واحد مقارنة باستطلاع i24NEWS الأحد الماضي (18.10). حزب "يشار!" برئاسة أيزنكوت ينخفض بمقعد واحد ويحصل على 20 مقعدًا، وحزب "معًا" التابع لبينيت ينخفض أيضًا بمقعد واحد ويصل إلى 12 مقعدًا.

"عوتسما يهوديت" بزعامة بن غفير تنخفض بمقعد واحد وتحصل على 9 مقاعد، وحزب "الديمقراطيين" برئاسة يائير غولان أيضًا يحصل على 9 مقاعد ويحافظ على الاستقرار. كذلك حزب شاس، "يهدوت هتوراة" والقائمة المشتركة يحافظون على الاستقرار ويحصل كل منهم على 8 مقاعد.

ليبرمان مع "إسرائيل بيتنا" يقوى بمقعد واحد ويحصل على 7 مقاعد. كذلك "الصهيونية الدينية وزيهوت" يقويان بمقعد واحد، والحزب يحصل على 7 مقاعد. حزب "القائمة الموحدة" يغلق القائمة مع 6 مقاعد.

عوفر فينتر مع حزب "عمخا يسرائيل" لا يتجاوز نسبة الحسم، ويحصل على 3.1% من الأصوات فقط، في حين أن النسبة المطلوبة لنسبة الحسم هي 3.25%. حزب "الاحتياطيين والاقتصادي" أيضًا لا يتجاوز نسبة الحسم، ويحصل على 2.6%. الأحزاب التي تحصل على أقل من واحد بالمئة هي: تسيفاع شاحور (اللون الأسود)، الجمهور الحريدي، أحي، نوعام ليسرائيل، يسرائيل تهيلا - عاليا يروك.

تم تسجيل تغييرات في خارطة الكتل، حيث حصل الائتلاف على 58 مقعدًا، بزيادة مقعد واحد مقارنةً مع الاستطلاع الأخير، وحصل تكتل أيزنكوت على 47 مقعدًا، بانخفاض مقعد واحد مقارنةً بالاستطلاع السابق، بينما احتفظت الأحزاب العربية بـ14 مقعدًا.

تم جمع العينة وإعدادها من قبل شركة دايركت بإدارة تسوريئل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 20 أكتوبر 2026، بواسطة نظام رقمي مدمج مع لوحة استبيان، وذلك بين 521 مشاركاً بالغاً (18+) يمثلون عينة تمثيلية للسكان العامين في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي هو ±4.3% باحتمالية 95%.