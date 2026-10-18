الخطوة المرتقبة لمعسكر التغيير بالتنسيق مع الأحزاب العربية

حتى إذا لم ينجحوا في تشكيل حكومة من المعارضة، في كتلة التغيير يستعدون لإقالة رئيس الكنيست أمير أوحانا مباشرة بعد الانتخابات، حتى بالتعاون مع القائمة المشتركة، هكذا نشر مساء اليوم (الأحد) عميئيل يرحي.

تم اتخاذ القرار في اجتماع لممثلي أحزاب معسكر التغيير الذي كان من المقرر أن يُعقد اليوم الذي يلي الانتخابات. في الجلسة ناقش الممثلون عزل رئيس الكنيست أمير أوحانا مباشرة بعد الانتخابات، وخلصوا إلى أنه لا يوجد ما يمنع عزله بمشاركة القائمة المشتركة.

العزل سيسمح لكتلة أيزنكوت بالسيطرة على جدول أعمال الكنيست والمصادقة، من بين أمور أخرى، على "قانون المتهم"، الذي يمنع شخصاً قُدمت ضده لائحة اتهام من تشكيل حكومة - بهدف منع ذلك عن نتنياهو.

في هذا السياق، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقابلة أمس مع قناة i24NEWS وقال: "أنا قلق بسبب الأرقام الحقيقية - هذا ليس إسفينا إعلامياً، نحن في تعادل، نحن فعلاً على الحافة. سنفوز إذا حصلنا على مقعدين إضافيين، وهذا سيحدث فقط إذا خرج الناس للتصويت. الوحدة لا تصمد، يجب أن يكون هناك حسم واضح".