السيسي يكشف سر قلق نتنياهو من تسلح مصر: "لماذا تشتري الأسلحة؟"

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب في وقت سابق عن قلقه إزاء تنامي القدرات العسكرية المصرية، وسأله مباشرة عن أسباب استمرار القاهرة في التسلح وشراء الأسلحة. وشدد السيسي على أن تعزيز القوة العسكرية المصرية لا يستهدف إسرائيل، بل يهدف إلى حماية أمن البلاد والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة في أكاديمية الشرطة المصرية بالقاهرة الجديدة، إن نتنياهو "مسؤول عن بلاده، ويعرف جيدًا أن مصر لن تشكل تهديدًا أبدًا". وروى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي سأله في إحدى المرات: "لماذا تتسلح؟ لماذا تشتري الأسلحة؟".

وأوضح الرئيس المصري أنه رد على نتنياهو بأن على إسرائيل النظر إلى القوة العسكرية المصرية بالطريقة نفسها التي تنظر بها القاهرة إلى القدرات العسكرية الإسرائيلية.

وقال السيسي: «لم أرَ يومًا في قوة إسرائيل تهديدًا لي، وأعتقد أن عليكم أيضًا التعامل معنا انطلاقًا من فهم أن قوة مصر لا تمثل تهديدًا لكم».

السيسي: الجيش القوي ضرورة للحفاظ على السلام

وأكد السيسي أن امتلاك جيش قوي يشكل عنصرًا أساسيًا في حماية الاستقرار، في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. وقال إن مصر تحتاج إلى تعزيز قدراتها العسكرية للحفاظ على السلام الذي تتمتع به، ليس مع إسرائيل فحسب، بل مع المنطقة بأكملها.

وأضاف أن العقيدة الأمنية المصرية تقوم على بناء قوة عسكرية وأمنية قادرة على ردع التهديدات وحماية الدولة ومكتسبات السلام، مؤكدًا أن تنامي القدرات المصرية لا يعني وجود نوايا عدائية تجاه إسرائيل.

الدولة الفلسطينية مفتاح الاستقرار الإقليمي

وتطرق الرئيس المصري إلى العلاقات مع إسرائيل والقضية الفلسطينية، قائلًا إنه أكد لنتنياهو مرارًا، منذ عام 2013، أن إقامة دولة فلسطينية تمثل الطريق نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي واندماج إسرائيل بصورة كاملة في الشرق الأوسط.

وأضاف السيسي أن إقامة الدولة الفلسطينية من شأنها أن تحقق «استقرارًا حقيقيًا للجميع» وتفتح المجال أمام اندماج إسرائيل في المنطقة، لكنه أشار إلى أن نتنياهو لم يقتنع بهذه الرؤية، مكررًا: «لم يقتنع، لم يقتنع».

وتأتي تصريحات السيسي في ظل حساسية إسرائيلية متزايدة حيال تنامي القدرات العسكرية المصرية وانتشار القوات في شبه جزيرة سيناء، إلى جانب توترات علنية بين القاهرة ومسؤولين إسرائيليين.

وجدد السيسي تأكيد التزام مصر باتفاقية السلام مع إسرائيل، مشددًا على أن بلاده لا تحمل "طموحات خفية" تجاه أراضيها، وأن تعزيز قدراتها العسكرية يهدف إلى حماية أمنها والحفاظ على السلام في المنطقة.