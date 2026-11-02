في مشهد سياسي بالغ التعقيد يحيط بمساعي تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، برزت قراءات مغايرة ومحدثة للخرائط الانتخابية والتمثيل العربي. وفي هذا السياق، قدم الدكتور شكري عواودة (نائب رئيس بلدية نوف هجليل) توصيفاً دقيقاً ومفصلاً للواقع الانتخابي والميداني، مسلطاً الضوء على الأرقام الحقيقية لتصويت الجماهير العربية، وطبيعة التحريض الممنهج الذي تتعرض له المدن المختلطة، فضلاً عن الصيغة السياسية التي تقترحها القائمة المشتركة للتعامل مع الائتلاف القادم.

قدم عواودة قراءة نقدية وتصحيحية لبعض المعطيات السابقة، مؤكداً أن الجماهير العربية تثبت حضورها الفاعل رغم ظروف التحريض الدموي المستمر، لا سيما في المدن المختلطة التي تحولت إلى "راس الحربة" بفعل سياسات اليمين المتطرف خلال العقدين الأخيرين، وخاصة في السنوات الأربع الأخيرة لثلاثي السلطة (نتنياهو، سموتريتش، وبن غفير).

أحجام القوائم وحجم التصويت العام

استهل الدكتور شكري عواودي مداخلته بتصحيح الأرقام الخاصة بالخريطة الانتخابية، مبيناً أن الأرقام الفعلية تُظهر حصول القائمة الموحدة على نحو 337 ألف صوت، بينما حصدت القائمة المشتركة نحو 511 ألف صوت. وأشار إلى أن إجمالي أصوات الجماهير العربية وقوى الديمقراطية اليهودية الفاعلة بلغ نحو 850,000 صوت، مما يعكس الوزن الديموغرافي والسياسي الكبير للشارع العربي.

سيناريو الدعم الخارجي وصيغة "شبكة الأمان"

وعلى صعيد الخيارات السياسية للتعامل مع تشكيل الحكومة، أوضح عواودي موقف القائمة المشتركة القائم على رفض الدخول المباشر للائتلاف، وطرح بديل تمثل في دعم الحكومة من الخارج عبر "شبكة الأمان"، مستحضراً نماذج تاريخية لمثل هذا التنسيق كما جرى أيام الراحلين توفيق زياد وعبد الوهاب دراوشة.

الانتخابات في "نوف هجليل": أرقام قياسية ونسب تصويت عالية

سلط التقرير الضوء على نموذج مدينة "نوف هجليل" كعينة مصغرة لما يجرى في البلاد؛ حيث يبلغ عدد المصوتين فيها نحو 42,000 مصوت، منهم 14,000 مصوت عربي. وبحسب معطيات عواودي:

بعد استبعاد غير المشاركين، بلغ عدد المصوتين الفعليين حوالي 13,000 ناخب عربي.

وصلت نسبة التصويت بين المواطنين العرب في المدينة إلى مستويات مرتفعة بلغت 74%.

نالت القائمة المشتركة حصة الأسد بنحو 8,500 صوت (أي ما نسبته 84% من إجمالي الأصوات العربية في المدينه)، مقابل حصول الموحدة على نحو 1,020 صوتاً، والبقية لأحزاب صهيونية أخرى.

التحريض الدموي والمضايقات في المدن المختلطة

حذر نائب رئيس بلدية نوف هجليل من تنامي خطورة التحريض الدموي والعنصري ضد المواطنين في المدن المختلطة، معتبراً أنه جزء من تحريض قطري أوسع لم يبدأ وليد اللحظة. وأكد أن قيادات القائمة المشتركة المحلية والشارع العربي تعرضوا لمضايقات واعتداءات جسدية ومادية طالت الممتلكات منذ أحداث السابع من أكتوبر، لدرجة فرض حراسة مشددة على البيوت والقيادات المحلية جراء تصاعد الفاشية والضغوط الميدانية.

تعكس مداخلة الدكتور شكري عواودة تحولاً نوعياً في فهم ديناميكيات الداخل العربي؛ حيث تتكامل لغة الأرقام المرتفعة ونسب المشاركة الواسعة مع واقع ميداني محفوف بالتحديات والتحريض، مما يضع الخارطة السياسية أمام خيارات دقيقة ترتكز على انتزاع التأثير وحماية الوجود المجتمعي بحذر وصلابة.