كشف رئيس حزب"يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، اليوم (الاثنين) عن معلومات سرية، قائلاً إن الجهة الأجنبية التي يُشتبه في أنها حوّلت أموالاً إلى القائمة المشتركة هي السلطة الفلسطينية. وبحسب زعمه، كانت السلطة متورطة وتشكل الجهة الموجِّهة لكلٍّ من القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة. وأضاف أنه رغم ذلك لا ينبغي إلغاء الانتخابات، لكن تدخّلها أدّى إلى التطرّف.

كما يُذكر، أفدنا أمس بأن عضو كنيست من القائمة المشتركة تلقّى مئات آلاف الشواقل نقدًا، لكن لم يكن هناك دليل على أن مصدر الأموال قطري، كما زُعم بشأن التدخل القطري في محاولة لحثّ الناخبين العرب على الإدلاء بأصواتهم. بالإضافة إلى ذلك، ليس واضحًا ما إذا كانت الأموال قد استُخدمت لأغراض انتخابية أم لأغراض أخرى.

وتطرق ليبرمان أيضًا إلى مسألة تشكيل الحكومة، وقال إن حزبه سيوصي بتكليف غادي آيزنكوت بتشكيلها. ومع ذلك، هاجم رئيس حزب «ياشار!» بسبب فشل المعارضة في الانتخابات، وقال إنه أدار حملة انتخابية أنانية.

وقال ليبرمان أيضًا إنه سيدعم ترشيح يائير لابيد لمنصب رئيس الكنيست، وأوضح أنه لن يجلس مع بنيامين نتنياهو تحت أي ظرف، ولن يدعم ترشيحه لرئاسة الدولة.